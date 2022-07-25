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СЭЗ: принципы индустриальной активности
Досжан Нургалиев

В рамках брифинга на площадке СЦК представители МИИР РК рассказали о текущем состоянии и мерах по совершенствованию деятельности Специальных экономических зон (СЭЗ).

В настоящее время в стране действует 13 Специальных экономических зон (СЭЗ), сосредоточенных практически во всех регионах Казахстана. Говоря об особенностях функционирования этих территорий, председатель Комитета индустриального развития МИИР Ильяс Оспанов отметил, что они призваны стать региональными центрами притяжения отечественных и зарубежных инвестиций, технологий и компетенций за счет действия на этих территориях специального правового режима с соответствующим пакетом стимулов.

– На территориях СЭЗ действует специальный правовой режим, предусматривающий для ее участников такие стимулирующие меры, как освобождение от налоговых обязательств и таможенных пошлин, предоставление производственной площадки с готовой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, а также возможности привлечения иностранной рабочей силы вне квот и ограничений, – пояснил глава комитета.

СЭЗ – это готовые площадки для создания высокотехнологичных и конкурентоспособных производств. Зоны имеют отраслевую специфику, позволяющую фокусироваться на конкретных направлениях индустриального развития.

По словам Ильяса Оспанова, на сегодня инвестиционный портфель отечественных СЭЗ насчитывает 315 реализованных проектов на сумму около 1,2 трлн тенге и созданием более 21 тыс. рабочих мест. Здесь представлены проекты всех базовых отраслей экономики. Специфика многих СЭЗ направлена на выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью и технологической сложностью. К примеру, СЭЗ «Парк инновационных технологий» в Алматы специализируется в основном на проектах по развитию информационных и других инновационных технологий. На территории СЭЗ «Оңтүстік» развивается клас­терная система производства широкой линейки продукции легкой промышленности.

В рамках исполнения поручений Главы государства разработана «дорожная карта» по повышению эффективности Специальных экономических зон. Карта станет главным стратегическим документом по развитию СЭЗ, позволяющим систематизировать и сфокусировать усилия всех заинтересованных сторон на решение конкретных задач, связанных, в частности, с индустриальной активностью этих зон.

– Сейчас мы намерены исключить из ряда СЭС непрофильные виды деятельности, не соответствующие специфической направленности этих зон. Такие примеры имеются в СЭЗ «Морпорт Актау», «Астана – новый город» и других, – пояснил спикер.

Между тем в данной практике есть немало примеров, когда участники не выполняют свои обязательства по условиям договора СЭЗ и лишаются выделенных земельных участков. Например, в СЭЗ «Астана – новый город» за последние три года у предпринимателей, не осуществивших свои проекты, изъято около 40–50 га земель. Случались и факты выявления на территории некоторых СЭЗ майнинговых ферм. В частности, подобная деятельность имела место в Карагандинской области, где некая компания, осуществляющая деятельность в сфере информационных технологий, занималась в СЭЗ майнингом.

В целом на сегодня средний показатель завершенности инфраструктуры СЭЗ составляет 70%. Из них полностью завершено только три – «Оңтүстік», «Парк инновационных технологий» и «Хоргос – Восточные ворота».

Для решения проблемы инфраструктурной незавершенности других СЭЗ предлагается исключить из состава этих зон участки территорий, не обеспеченные инженерными коммуникациями. По словам главы комитета, данная мера позволит сэкономить средства, выделенные на создание инфраструктуры, и сосредоточить усилия на завершении строительства конкретных производственных объектов.

В числе ключевых проектов, реализуемых в рамках СЭЗ до конца текущего года, – газохимический комплекс по выпуску полипропилена в Атырауской области, который станет одним из крупнейших мировых производств в данном виде дея­тельности. В перспективе, как отметил глава комитета МИИР, вокруг газохимического комп­лекса получит развитие пояс малого и среднего бизнеса.

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