СЭЗ: условия – исключительные, эффект – значительный Свежий выпуск 595 Рысты АЛИБЕКОВА

Роль СЭЗ в реализации программы индустриализации была темой пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций с участием заместителя председателя правления АО «KAZNEX INVEST» Алмаса Айдарова и председателя правления АО «Управляющая компания СЭЗ «НИНТ» Нурлана Сыдыкова.

Представитель АО «KAZNEX INVEST» проинформировал о том, что за время реализации первых пяти лет ГП ФИИР в Казахстане были созданы четыре новые специальные экономические зоны – «Сарыарка», «Павлодар», «Химпарк Тараз» и «Хоргос – Восточные ворота». В результате на сегодня в РК насчитывается десять СЭЗ. В период реализации программы ФИИР все зоны получили существенное финансирование, что способствовало их динамичному развитию. В подтверждение сказанному Алмас Айдаров привел такие данные: за пятилетку в инфраструктуру СЭЗ было вложено в 2 раза больше государственных инвестиций, чем за предыдущие 9 лет, или 143,8 млрд тенге, что положительно сказалось на активности инвесторов. Так, в проекты привлечено 336 млрд тенге, что более чем в 7,5 раз превышает показатель предыдущих 9 лет, объем производства вырос более чем в 4,5 раза и достиг 678 млрд тенге, а количество рабочих мест возросло в 4,5 раза, обеспечив порядка 8 000 человек занятостью.

По информации спикера, в рамках СЭЗ реализовано 126 проектов, из них 111 вышли на более 50% своей мощности. Уже сегодня на территории отечественных СЭЗ производится такая продукция, как пассажирские вагоны, летательные аппараты, гигроскопическая вата, хлопковая целлюлоза, ковровые изделия, шаровые краны, каустическая сода, и многое другое. Кроме того, еще 94 проекта находится на стадии реализации, в их числе такие значимые, как развитие сухого порта на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», строительство интегрированного газохимического комплекса (СЭЗ «НИНТ»), производство нефтегазового оборудования (СЭЗ «Морпорт Актау»), выпуск метанола и аммиака (СЭЗ «Химпарк Тараз»), организация производства военной и гражданской техники в Казахстане (городские автобусы и бронетранспортеры) (СЭЗ «Астана – новый город»), строительство цеха по производству синтетической пряжи (СЭЗ «Онтустик»). Планируется ввод в эксплуатацию 50 проектов на сумму 2,3 трлн тенге в период с 2015 по 2019 год, будет создано свыше 17 000 рабочих мест.

В планы «KAZNEX INVEST» входит завершение строительства инфраструктуры специальных экономических зон. Как уточнил заместитель председателя правления агентства, в настоящее время развита инфраструктура трех СЭЗ («Сарыарка», «Онтустик», «Бурабай»), в пяти зонах («Хоргос», «ПИТ», «Астана», «Морпорт Актау», «Химпарк Тараз») она будет полностью готова в 2015–2016 годах, и на 2017–2018 годы намечается ввести в строй инфраструктуру оставшихся СЭЗ («НИНТ», «Павлодар»).

– Только в 2015 году в рамках программы «Нұрлы жол – путь в будущее» Глава государства поручил направить дополнительно 81 млрд тенге на строительство инфраструктуры двух СЭЗ – «Хоргос – Восточные ворота» и «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», – подчеркнул Алмас Айдаров.

Улучшится и деятельность органов управления СЭЗ. В частности, предполагается совершенствовать операционную деятельность органов управления СЭЗ: выстраивается модель управления на основе лучшего мирового опыта, определяется маркетинговая стратегия, налаживаются бизнес-процессы.

Наряду с этим совершенствуются нормы и правила, регулирующие деятельность СЭЗ. Как сообщил заместитель главы «KAZNEX INVEST», разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования СЭЗ», который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента. Основной идеей законопроекта является совершенствование деятельности казахстанских СЭЗ, к примеру, предполагается на базе «KAZNEX INVEST» создать Единый координационный центр, который будет оказывать методологическую и практическую помощь органам управления СЭЗ. Планируется также передать объекты инфраструктуры на баланс управляющих компаний СЭЗ, отойти от узкой отраслевой направленности, обеспечить стабильность и сохранность преференций и льгот, возможность привлечения иностранной рабочей силы вне квот и без разрешений для крупных участников СЭЗ, будет продлен льготный период пользования земельным участком, приняты меры в отношении недобросовестных участников.

В связи с этим уже предприняты конкретные шаги на пути к совершенствованию законодательства. В декабре 2014 года принят законопроект по вопросам налогообложения, который включил положения, касающиеся снижения налога на имущество с 1,5 до 0,1% для управляющих компаний СЭЗ, установления механизма возврата НДС, накопленного в период строительства, возможности нахождения административного управленческого персонала вне территории СЭЗ, что ранее было невозможно.

Между тем к работе СЭЗ планируется привлекать крупные мировые компании, имеющие многолетний опыт в управлении и консультировании свободных и специальных зон. Так, в минувшем году при участии международной компании Jurong Consultants удалось осуществить подготовку модели управления на основе пилотной СЭЗ «ПИТ». Работа в данном направлении продолжается. Подобные международные экспертные организации помогут в разработке норм, правил и направлений развития свободных экономических зон, будут оказывать техническую, юридическую и экономическую помощь СЭЗ, обучать специалистов.

В свою очередь председатель правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» Нурлан Сыдыков рассказал о деятельности специальной экономической зоны, созданной в 2007 году с целью формирования благоприятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль.

– Основным направлением дея­тельности нашего СЭЗ является развитие глубокой переработки до 4–5 переделов углеводородного сырья с полным завершением технологического цикла в производстве полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью, – сказал он.

По данным председателя правления АО «УК СЭЗ «НИНТ», на сегодня определены первоочередные инвестиционные проекты, реализуемые ТОО «Объединенная химическая компания». Основы нефтехимического кластера призваны создать производства полипропилена, полиэтилена, бутадиена. На территории нефтехимического технопарка реализуется и проект по производству полимерной продукции, – этот завод будет введен в эксплуатацию в 2015 году.

– На сегодня объем вложенных инвестиций по всем проектам на территории СЭЗ составляет порядка 110 млрд тенге. Эффект от реализации первых трех проектов – это привлечение 8 млрд тенге, что составляет 1,5 трлн тенге инвестиций в нефтегазохимическую отрасль Казахстана, – заключил Нурлан Сыдыков.