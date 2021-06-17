СЭЗ в стране остаются неэффективными – Счетный комитет

Фото: strategy2050.kz / СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау
Глава Счетного комитета Наталья Годунова констатирует малую эффективность специальных экономических зон. Об этом она заявила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Она отметила, что из 13 имеющихся в Казахстане специальных экономических зон полностью завершено строительство только на трех.
"А для завершения работ на остальных требуется еще 280 млрд тенге, потому что 60% их территорий пустует. С 2001 по 2019 годы на развитие инфраструктуры в СЭЗах только из республиканского бюджета было выделено 372 млрд тенге, из них 62% – средства Нацфонда. Однако строительство полностью завершено только в трех из тринадцати СЭЗ. Почти 60% общей территории СЭЗ пустует", - сказала Наталья Годунова.
Между тем, объем инвестиций, вложенных в СЭЗ страны, составил более 4,3 трлн тенге, при этом только 29 процентов из них вложены в промышленный сектор.
"Вот такие не очень хорошие цифры. Хотя, справедливости ради, надо сказать: в целом то, что государство потратило на СЭЗы, вернулось в виде налогов", - отметила Наталья Годунова.