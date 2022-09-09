Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма межрелигиозного диалога

Съезд лидеров мировых и традиционных религий занимает особое место в казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия.

За 30 лет независимости, опираясь на опыт истории и духовные традиции, внутри казахстанского общества были выстроены гармоничные отношения межэтнического и межконфессионального взаимодействия.

Несомненно, ключевым фактором является этнокультурное и конфессиональное многообразие. На сегодняшний день в стране проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий. Глава Государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в 2021 году главным принципом казахстанского общества определил «единство в многообразии».

Другим нерушимым фактором является «диалог», выстроенный между государственными органами и религиозными объединениями. Позиция государства в области общественного духовного согласия основывается на ценнос­тях межрелигиозной и межконфессиональной толерантности, которая заключается в выстраивании грамотной политики баланса между светскими ценностями и религиозными нормами.

История распорядилась так, что национальное строительство казахстанского народа, его идентичность строились на утверждении модели полиэтничнос­ти и поликонфессиональности. Независимый Казахстан – это место, где представители мусульман, христиан, буддистов, иудеев и других религиозных объединений живут в атмосфере мира и уважения, вместе строят свое государство, помня об уроках истории, о тех ценностях, что она нам оставила.

Особое место в казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия занимает Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В мире единодушно отмечают, что съезд стал казахстанским вкладом в будущее, а также в глобальный процесс межрелигиозного и межконфессионального диалога по укреплению принципов согласия и толерантности, взаимопонимания и сотрудничества.

В Послании народу Казахстана 2022 года Глава государства отметил, что «будущее Казахстана рождается сегодня – в наших словах и делах, намерениях и поступках. ...Мы станем сильной и успешной нацией, когда каждый из нас будет всемерно укреплять единство и твердо следовать принципам справедливости».

На съезде лидеры мировых и традиционных религий, а также политические деятели определяют принципы диалога культур и цивилизаций как осознанного выбора для стабильности современного мира.

Казахстан, сочетая данный подход с такими ключевыми принципами своего внешнеполитического курса, как многовекторность, мирное и коллективное решение международных проблем и конфликтов, равенство всех государств мира и расширение доверия между ними, активно содействует углублению взаимопонимания между восточной и западной цивилизациями. Такая позиция и предпринимаемые Казахстаном инициативы находят свое заслуженное признание на международной арене.

В этой связи задача VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14–15 сентября в столице Казахстана, – значительно повысить его позитивный потенциал, направленный на расширение духовности и созидания.

Необходимо отметить важный период 19-летней истории и деятельности съезда, который берет свое начало с 2003 года.

Проведение первого съезда было обусловлено периодом, когда мировое сообщество испытывало глобальные изменения, сопровождавшиеся серьезными конфликтами, террористичес­кими актами и вооруженными столкновениями. В этой цепи тревожных событий и явлений вклад светского Казахстана в укрепление мира как страны, сочетающей в себе цивилизационное многообразие Азии и Европы, был признан международным сообществом.

То, что было новым, неизученным, неизведанным в далеком 2003 году, сегодня стало привычным, наработанным, востребованным. Сотни авторитетных представителей мировых религий, политики и науки из разных континентов поверили в перспективу съезда, инициированного Казахстаном, и время показало обоснованность и плодотворность этого доверия.

Делегат съезда, заместитель генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдрахман бен Абдалла Аль-Заид, отметил значимость съезда как «призыв к миру и развитию в мире через диалог политических и религиозных лидеров, а также государственных деятелей, который этот съезд считает одним из своих достижений и средств, рассматривается в качестве гуманитарного воззвания, величественного в своем требовании, выдающегося в своих целях, сильного в своих аргументах и стремлении к настоящей поддерж­ке. Такой призыв, естественно, приветствуется и поощряется, в особенности народами, пострадавшими от подавления по религиозно-этическим мотивам, расизма и попыток уничтожения культурной диверсификации».

За все время проведения съезда количество его участников не­уклонно возрастало, что еще раз показывает интерес и пристальное внимание к нему лидеров мировых конфессий и международных политических деятелей и организаций. Так, если в I съезде приняли участие 17 делегаций из 13 стран, то в VII съезде примут участие более 100 делегаций из почти 50 стран мира. Это говорит о возрастающем интересе мирового сообщества к съезду и темам, которые обсуждаются на его заседаниях.

Важность и необходимость проведения такого межрелигиозного форума в своем выс­туплении на V съезде отметил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: «Благодаря этому съезду ...осознали, что гармоничное общество – это не что-то само собой разумеющееся. Его необходимо взращивать день за днем».

Предстоящий съезд посвящен роли лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

Время пандемии коронавируса создало новую реальность и принесло много изменений в жизнь людей всего мира. На фоне COVID-19 обострилась гео­политическая напряженность, мировая экономика понесла ощутимый урон. Шок испытала система здравоохранения и социальной защиты большинства стран мира. Жизнь людей поделилась на до и после.

Пандемия способствовала снижению качества коммуникации за счет отсутствия живых контактов, общение перешло в цифровой формат. Охватившие мировую общественность потрясения повлияли на переоценку ценностей. Выросла востребованность в духовности на уровне индивидуумов, гендерных отношений, семей, общества.

Перед духовными лидерами встала задача по разрешению социальных проблем во благо мира, толерантности и безопас­ности. Появилась необходимость использовать потенциал образования, науки и СМИ в продвижении духовного и религиозного просвещения.

VII съезд даст возможность делегатам всесторонне обсудить актуальные проблемы современной эпохи – о роли мировых и традиционных религий в пост­пандемийном мире, вкладе женщин в устойчивое развитие общества, важности образования и религиозного просвещения, а также миссии лидеров конфессий и политических деятелей в продвижении глобального межрелигиозного диалога и мира в противодействие экстремизму, радикализму и терроризму.

Съезд способствует налаживанию механизмов сотрудничества между лидерами мировых и традиционных религий, а также крупных политических деятелей, дает им возможность напрямую слушать и слышать друг друга, обмениваться опытом, генерировать новые идеи, используя богатое духовное наследие религий и общий исторический опыт цивилизаций для определения роли лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества.

Это, безусловно, существенное достижение, потому что на съезде встречаются люди, которых разделяют порой не только разные религиозные взгляды и культурные аспекты, но и годы противостояния государств, граж­данами которых они являются.

Этим и уникален съезд, где благодаря кропотливой, тонкой и деликатной работе представители разных взглядов ведут диалог, обмениваются мнениями, не только слушают, но и слышат друг друга.

Все государственные органы Казахстана совместно с институтами гражданского общества, лидерами республиканских конфессий приложили все усилия, чтобы VII съезд прошел в атмо­сфере максимально открытого, конструктивного и плодотворного диалога.