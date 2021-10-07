VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 14–15 сентября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz
. Не имидж, а модель развития
Форум будет посвящен роли религиозных лидеров в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период. Об этом стало известно вчера на XIX заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшем в казахстанской столице.
Открывая заседание, председатель Сената Парламента – руководитель Секретариата съезда Маулен Ашимбаев отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий – уникальное явление в международной повестке и реальный инструмент глобального межрелигиозного диалога.
Казахстан на протяжении всех лет независимости в вопросах выстраивания мирных и гармоничных отношений в обществе руководствуется принципами «единства в многообразии» и совместной ответственности за будущее страны, уважения и обеспечения прав граждан, независимо от этнической и религиозной принадлежности.
– В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости Казахстана. За этот период нам удалось создать собственную модель мира, общенационального единства и межконфессионального диалога. Эта модель, сформированная Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, показала свою эффективность и жизнеспособность. Сегодня под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева продолжается политика по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия. Поэтому для нас проведение заседания Секретариата и Съезда лидеров мировых и традиционных религий – это не имиджевое мероприятие, а органичная и неотъемлемая составляющая модели развития Казахстана, – подчеркнул спикер Сената.
Нынешнее заседание Секретариата, напомнил Маулен Ашимбаев, проходит в непростых условиях – наряду с пандемией коронавируса в последние годы обострились различные проблемы современного мира. В их числе – усиление международной напряженности, вызванное геополитическими и геоэкономическими факторами, слом системы глобальной безопасности, а также усиление гонки вооружений и проблемы глобальной экологической повестки.
– В этих условиях ключевой задачей духовных лидеров, на наш взгляд, является формирование правильной системы ценностей и объединение людей вокруг идей мира, нравственных ценностей, общественного согласия и взаимной поддержки друг друга. Именно на эту цель работает Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хочу выразить глубокую благодарность за ваше участие и активную поддержку нашего форума, – обратился Маулен Ашимбаев к участникам заседания.
По словам спикера Сената, данная встреча еще раз продемонстрировала общее стремление представителей различных культур и религий к сотрудничеству и мирному сосуществованию. Маулен Ашимбаев выразил твердую уверенность в том, что традиции Съезда лидеров мировых и традиционных религий будут служить надежной основой для дальнейшей его успешной работы. Взаимодействие на международном уровне
В заседании приняли участие представители мировых религий и конфессий из 20 стран, а также члены международных организаций. В своих выступлениях они отметили высокую значимость проводимой Казахстаном работы по налаживанию межрелигиозного и межконфессионального диалога не только внутри страны, но и на международном уровне.
Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в своем видеообращении воздал должное Правительству Казахстана за ведущую роль в продвижении диалога между цивилизациями и религиями. Он подчеркнул важность съезда с точки зрения обсуждения роли религии в обществе и взаимодействия на международном уровне для построения устойчивого и безопасного мира.
– Эта уникальная платформа дает хорошую возможность для политиков, религиозных лидеров, международных, региональных организаций и всех заинтересованных сторон коллективно обсудить проблемы межрелигиозного диалога и устойчивого развития в более поляризованном мире. Альянс цивилизаций ООН будет активно вовлечен в работу VII съезда, – заявил он.
Мигель Анхель Моратинос подчеркнул, что с самого первого съезда в 2003 году последовательные встречи религиозных лидеров в столице Казахстана были сосредоточены на ключевых вопросах, связанных с ролью религии в обществе, с изучением того, как межкультурный и межконфессиональный диалог может способствовать установлению устойчивого и безопасного мира для всех.
– VII съезд будет проходить по совершенно иному сценарию из-за глубокого воздействия COVID-19 на все сообщества по всему миру. Мы против разжигания ненависти, ксенофобии, расизма и всех форм дискриминации. Это стало наиболее актуальным, чем когда-либо, – подчеркнул представитель ООН.
Председатель управления по делам религии Турции Али Эрбаш выразил особую благодарность Нурсултану Назарбаеву за его неустанный труд и пристальное внимание к проведению таких мероприятий, способствующих сотрудничеству между представителями различных религий. Сотрудничество религиозных лидеров имеет большое значение для предотвращения многих проблем, таких как фанатизм, радикализм, дискриминация, исламофобия, которые угрожают человечеству.
– Казахстан – родина представителей 132 этнических групп, людей с разными религиозными убеждениями. Казахстан пропагандирует всему миру знания, мудрость и любовь. Сегодня человечество, как никогда прежде, нуждается в мире, спокойствии и согласии. Мы должны трудиться во имя мира на Земле, – призвал Али Эрбаш. Противостоять идеологическим угрозам
Приветствие Президента Азербайджана Ильхама Алиева передал Шейх-уль-ислам, председатель управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде.
– В своих выступлениях на VI съезде в октябре 2018 года в Астане, а также в принятых документах мы подчеркнули особую роль религий в достижении мира и безопасности, взаимопонимания и солидарности между людьми в условиях изменяющегося мира. В то время мы еще не знали, с какими бедствиями нам предстоит столкнуться в ближайшем будущем. Не могли представить, что к глобальным угрозам и опасностям, проблемам изменения климата прибавится новое бедствие – COVID-19, – сказал он. – Подготовка к VII съезду проходит именно в такое сложное время, когда весь мир, в том числе и религиозная сфера, вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни, а сотрудничество между государством и религией приобретает особую актуальность в деле преодоления угроз, вызовов и их последствий.
Председатель управления мусульман Кавказа подчеркнул, что выдвинутая 18 лет назад Лидером народа Казахстана, влиятельным мировым политиком Нурсултаном Назарбаевым инициатива по продвижению принципов и практики диалога между религиями и цивилизациями продолжает сохранять свою значимость, а последовательность и продуктивность этой идеи доказаны временем.
– Сегодня мы можем с уверенностью подтвердить, что благодаря мудрому подходу и усилиям Елбасы в современном мире создана новая платформа межрелигиозного сотрудничества. Стоит особо отметить усилия Президента Касым-Жомарта Токаева по успешному продолжению политического пути, обеспечивающему казахстанской государственности прогресс и процветание, преемственность по продвижению ценных идей в сфере межрелигиозного диалога и сотрудничества, в частности, в рамках съездов лидеров мировых и традиционных религий, – сказал Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде.
К сожалению, в мире наблюдается рост таких идеологических и практических угроз, как ксенофобия, исламофобия, христианофобия и антисемитизм, которые являются серьезным препятствием для укрепления международной стабильности и безопасности. Призывы к ненависти, провоцирующие агрессию, насилие и дискриминацию, превратились в реальную политическую и социальную угрозу. Нарушается стабильность в различных регионах, что приводит к расколу и конфликтам между людьми.
По мнению председателя управления мусульман Кавказа, долг каждого политического и религиозного лидера – пресекать подобные выступления, разжигающие ненависть и конфронтацию.
– Уверен, что мы, проявив в очередной раз солидарность на VII съезде и в его итоговых документах, выступим с осуждением всех форм ксенофобии, любых актов экстремизма против верующих в местах поклонений, возвысим голос протеста против оскорблений религиозных символов и святынь, – резюмировал религиозный деятель.
Епископ Русской православной церкви в Казахстане Геннадий также напомнил, что впервые реализованная 18 лет назад инициатива Елбасы Нурсултана Назарбаева о проведении в казахстанской столице съездов лидеров мировых и традиционных религий стала настоящим свидетельством его прозорливости, предвидения того, сколь большую роль в жизни стран и народов в будущем будет играть религия.
– Крах обществ эпохи модерна сопровождается повсеместным религиозным возрождением. При этом значительно видоизменяется конфессиональная картина. Все большее значение имеет индивидуальный религиозный поиск каждого человека, что приводит к размыванию религиозной идентичности.
Верующие разного происхождения становятся носителями разных религиозных взглядов. Прямым следствием этого являются сомнения в авторитете традиционных религиозных структур. Множатся и растут новые религиозные движения, секты, проповедующие самые экзотические воззрения, а зачастую – экстремистские взгляды. Все более важным становится голос лидеров и представителей традиционных религий, которые призваны на доступном и ясном языке актуализировать вечные духовные идеалы. Важной задачей становится гармонизация межрелигиозных отношений, решению которых посвящен наш высокий форум, – высказал мнение епископ.
Глава Бюро по вопросам ислама Папского Совета по межрелигиозному диалогу Ватикана, монсеньор Халед Акаше в свою очередь подчеркнул, что с нетерпением и надеждой ждет VII съезд, и выразил признательность Елбасы и Главе государства за инициирование и решительную поддержку форума.Исцеление душ
Участники заседания Секретариата оказались едины во мнении, что два года пандемии, изоляции, страха и неопределенности оказали необратимое влияние на все человечество.
Как отметил вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев, VII съезд будет уникальным, поскольку станет первой встречей религиозных лидеров мира после начала пандемии коронавируса.
О влиянии COVID-19 на социальные взаимодействия и развитие общества также высказался глава Управления по вопросам международного сотрудничества Ассоциации синтоистских храмов Японии Шинсаку Мицуи.
– Коронавирус продолжает распространяться по миру, и люди остаются в атмосфере неопределенности, – отметил он. – По мере того, как мы приближаемся к постпандемическому миру, повседневная жизнь начинает возвращаться в нормальное русло, но люди по-прежнему несут тяжелое психологическое бремя. В это время мы должны удвоить усилия, помочь сердцам людей оправиться от бесчисленных ран, которые они получили.
В свою очередь секретарь отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Русской Православной Церкви священник Дмитрий Сафонов подчеркнул, что церковь с начала пандемии уделяет особое внимание поддержке нуждающихся.
– Мы стараемся оказывать помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в том числе людям, которые не принадлежат к христианским конфессиям. Весной и летом 2020 года наши церковные структуры обеспечивали продуктами тысячи нуждающихся, независимо от вероисповедания. Пандемия отчетливо показала, сколь высок уровень межрелигиозной солидарности. Многие люди разных исповеданий стали безвозмездно помогать друг другу, – отметил Дмитрий Сафонов.
Один из актуальных и непростых вопросов – ситуацию в Афганистане – затронул в своем выступлении директор представительства Корейской Буддийской организации Чогие в Центральной Азии Ян Ки Хун.
– Мы не упускаем из внимания ситуацию в Афганистане, сложившуюся после выведения войск США. Сейчас нам всем, представителям разных стран и разных конфессий, важно оказывать все виды поддержки населению этой страны. Мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы не допустить роста влияния радикальных религиозных течений и террористических групп в регионе, – отметил спикер.
Говоря о мирном урегулировании конфликтов, Ян Ки Хун особо отметил вклад Казахстана и Первого Президента Нурсултана Назарбаева в продвижение диалога культур и цивилизаций, в достижение мира и согласия во имя процветания всего человечества.
Проблему, которая может обостриться в постпандемийный период, выделил на заседании представитель Всемирной Лютеранской федерации, архиепископ Юрий Новгородов.
– За неполных два года пандемии в мире произошли серьезные изменения, мы видим, как обострилась борьба за обладание источниками природных ресурсов. На наш взгляд, в этом процессе самое тяжелое негативное явление состоит в том, что соответствующие конфликты почти всегда прикрываются якобы религиозным или культурным противостоянием, – заявил архиепископ.
Как действовать священнослужителям в постпандемийное время, какую роль избрать в потоке изменений и как помочь обществу сохранить духовные ценности? Этим вопросам посвятил свое выступление председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай Кажы Таганулы.
– Многие наши религиозные мероприятия не состоялись из-за ограничений во время пандемии, но несмотря на это мы консолидировались, – сказал верховный муфтий. – Сейчас у людей много страха и тревог. Сегодня если вы просто скажете теплое слово другому человеку, это уже будет хорошей поддержкой. И в этом особая роль религии и религиозных деятелей. Мы должны возвращать людям спокойствие, мотивировать их к жизни, просвещению и развитию.
Свою точку зрения на дальнейшее развитие духовной сферы также выразили генеральный секретарь Азиатской Буддийской конференции за мир Хунхур Бямбажав, генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд, представитель Патриарха Иерусалимской Автокефальной церкви Хендерсон Майкл Нектариос, глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркус Оганесян, представитель Главного сефардского раввина Израиля раввин Шломо Минахен Кук и другие религиозные деятели. Уникальная модель
Значимую часть форума участники заседания посвятили обсуждению казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия и роли Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в продвижении глобального диалога цивилизаций и религий.
– Наша планета и все человечество сталкиваются с разрушительными угрозами. Нет другой цели более возвышенной, чем освобождение человека от угроз разрушительных войн. Укрепление отношений между религиями может способствовать достижению этой высокой цели и сыграть фундаментальную роль в продвижении духовных ценностей, – заявила директор департамента по диалогу ислама и христианства Центра диалога религий и культур Организации по культуре и исламским связям Ирана Захра Рашидбейги.
Она отметила, что главным способом укрепления сотрудничества между конфессиями является диалог на основе взаимного уважения и ответственности по отношению ко всем людям.
Как было отмечено на заседании, именно такой мирный диалог религий, этносов и цивилизаций последовательно продвигает Первый Президент Казахстана. Участники встречи подчеркивали исторический вклад Елбасы Нурсултана Назарбаева, сумевшего консолидировать народ молодого независимого государства в процессе глобальных исторических перемен и создать уникальный баланс межэтнического и межконфессионального единства.
Заместитель министра по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия Мухаммед Бен Абдулуахед аль-Арифи подчеркнул, что проходящий в Казахстане Съезд лидеров мировых и традиционных религий считается образцом для подражания во всем мире.
– Установление диалога необходимо, ведь у разных религий общие ценности. Только совместными действиями мы можем противостоять терроризму, который является большой угрозой стабильности во всем мире. Люди умирают в результате этого бедствия, и к великому сожалению многие преступления творятся именем ислама, – отметил он.
По итогам заседания Секретариата принято решение внести в текст итогового документа VII съезда тезисы о значении уникальной казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия и роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в продвижении глобального межцивилизационного и межрелигиозного диалога.
Кроме того, на заседании рассмотрены критерии награждения Астанинской международной премией за вклад в межрелигиозный диалог и почетной медалью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, определены сроки проведения XX заседания Секретариата съезда, которое запланировано на 12–13 сентября 2022 года.
Секретариатом также определены темы секционных заседаний предстоящего съезда. Первая секция будет посвящена роли религии в укреплении духовных и моральных ценностей современного общества, вторая – роли образования и религиозного просвещения в укреплении уважительного сосуществования религий и культур, справедливости и мира.
Тема третьей секции – вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве. Четвертая секция будет посвящена вкладу женщин в благополучие и устойчивое развитие, роли религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины.
Также была установлена дата проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. По решению Секретариата, следующий съезд планируется провести 14–15 сентября 2022 года в Нур-Султане. По его итогам будет принята декларация.