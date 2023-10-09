Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям

– Маулен Сагатханулы, как известно, в своем недавнем выступ­лении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства отметил, что Казахстан – это миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мира, решения международных проблем. Какую, на Ваш взгляд, практическую роль в этом нап­равлении может играть Съезд лидеров мировых и традиционных религий?

– Наверное, нужно начать с того, что сегодня в мире сложилась дос­таточно сложная политическая ситуация. К сожалению, продолжаются войны, идут ожесточенные конфликты в ряде регионов, и сегодня мы, по сути, видим формирование определенных блоков. Где-то мир возвращается к идеологии противостояния времен холодной войны. Помимо войны в ее прямом значении мир столкнулся с гибридными, информационными, кибер- и торговыми войнами. К сожалению, слово «война» стало достаточно часто используемым, когда анализируется международная обстановка.

Идет слом прежней системы меж­дународной безопасности, которая формировалась после Второй мировой войны. И ключевые институты, которые были созданы в то время, такие как ООН, Совет Безопасности ООН, сегодня, скажем дипломатично, недостаточно эффективно работают и фактически не могут предотвратить те или иные конфликтные ситуации.

Есть большая необходимость в перезагрузке системы международных отношений, а также в трансформации институтов и механизмов, которые должны способствовать миру, стабильности, взаимопониманию. На фоне усиления конфронтационной линии мы видим, что дискуссии между странами принимают достаточно ожесточенный характер.

Помимо конфликтов мы видим усложнение и актуализацию многих фундаментальных вопросов современного мира, таких как изменение климата. Пандемия обострила многие социальные проблемы, в том числе неравенство, разрыв в доходах. Наблюдаются деградация моральных, нравственных ценностей и выход на первый план потребительских моделей поведения.

Очевидно, что в этих условиях роль религиозных лидеров сложно переоценить. Во время таких форумов вырабатывается общее понимание видения будущего мира. Сегодня примерно 85% населения планеты идентифицирует себя с той или иной религией. Соответственно, авторитет истинных духовных лидеров очень высок.

Мы видим девальвацию влияния государственных и международных институтов в мировом масштабе на решение тех или иных вопросов. Одновременно мы видим тенденцию возрастания роли духовных лидеров. Жизнь сегодня непростая, любому человеку нужна надежная опора, и ею может стать только духовность. Рано или поздно любой человек начинает задавать вопросы, искать ответы на них, размышлять о сути бытия. Поэтому роль таких лидеров, как Верховный шейх Аль-Азхар Ахмед ат-Тайеб или Папа Франциск, возрастает. Их слушают, просят совета, и именно в этом ключе наш Съезд лидеров мировых и традиционных религий играет свою очень важную, созидательную, объединяющую роль.

В этом году исполнилось 20 лет с момента проведения первого съезда в сентябре 2003 года. За это время съезд стал общепризнанной, уважаемой международной платформой, которая работает на укрепление межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Результаты седьмого съезда, который состоялся в прошлом году, показывают, что он является одной из глобальных востребованных площадок.

– Какова отдача от проведения этого форума для Казахстана?

– Я не хотел бы всю значимость нашего съезда сводить только к утилитарным вещам. Сегодня ситуация в мире такова, что каж­дая страна должна ощущать свою ответственность за будущее. Казахстан, помимо прочего, через проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий способствует сближению позиций духовных лидеров, выработке единых подходов к фундаментальным вопросам международной повестки. Тем самым наша страна вносит свой вклад в распространение культуры мира, согласия на международном уровне. Как ответственный член международного сообщества Казахстан тем самым содействует смягчению многих проблем, с которыми сегодня сталкивается большинство стран мира. Это во-первых.

Во-вторых, давайте с утилитарной точки зрения посмотрим на этот вопрос. После проведения первого же съезда о Казахстане узнали во многих государствах как о миролюбивой стране. В прошлом году состоялся седьмой съезд. Для участия в нем прибыло свыше 100 делегаций из более чем 50 стран.

Например, Папа Римский Франциск является духовным лидером католического мира, численность которого сегодня составляет около 1 миллиарда 400 миллионов человек. Значительная часть католиков наблюдает за его деятельностью – куда он ездит, что говорит, какие дает советы, оценки. Приезд столь значимой фигуры в Казахстан освещали сотни международных средств массовой информации. И слова Папы Римского Франциска о нашей стране, о нашей роли, о нашем национальном коде, о том, что Казахстан – это земля встреч, его высокая оценка нашей политики, нашего народа имели, конечно, большой позитивный эффект и были услышаны во многих странах.

Добрые слова о Казахстане, о нашем вкладе в международную безопасность и стабильность говорил и Верховный шейх Аль-Азхар Ахмед ат-Тайеб. Он человек, который всю жизнь посвятил служению, сегодня считается одним из беспрекословных авторитетов в исламском мире. Поэтому его высказывания о Казахстане тоже, конечно, транс­лировались во многих странах, и это все позитивно влияет на восприятие нашей республики как миролюбивой страны, которая вносит реальный вклад в обеспечение глобальной безопасности.

Излишне говорить, что репутация – основа и делового сотрудничества. Репутация предсказуемого, миролюбивого партнера равна надежному партнеру, в которого выгодно инвестировать. Это расширение торговли с другими странами, это приезд туристов, в конце концов. Пирамида, в которой проходили съезды, сегодня является фактически центром притяжения для туристов из многих стран.

Не секрет, что внешняя политика – это во многом продолжение внутренней политики. В нашей стране свобода совести гарантирована Конституцией. В то же время Казахстан – это светское государство, есть общие требования ко всем его гражданам. Проводя сбалансированную, толерантную политику по созданию условий для верующих, мы являемся во многом моделью для многих государств мира.

Если говорить о целях будущего форума, то, на мой взгляд, одна из важнейших – принятие некой всеобщей доктрины, международного соглашения о защите религиозных символов, святынь, писаний всех мировых и традиционных религий.

– Какие вопросы будут обсуж­даться на заседании секретариа­та съезда?

– Мы рассмотрим, как продвигается декларация седьмого съезда, что нужно сделать дальше в рамках этой работы. И второй важный момент – мы будем рассматривать концепцию развития нашего съез­да на предстоящие десять лет. Съезд – это живой организм, мы должны развиваться, мы не должны останавливаться на достижениях предыдущих форумов. Необходимо двигаться дальше, смотреть, что происходит в мире, как съезд должен адаптироваться к новым реалиям, как мы должны развивать эту платформу. И в этой связи с участием представителей всех мировых и традиционных религий подготовлен документ, в котором изложено видение того, как мы будем развивать нашу площадку.

Предполагается обеспечивать в большей степени инклюзивный принцип в работе съезда, привлекать больше молодежи, проводить форумы молодых религиозных лидеров, чтобы обеспечивать преемственность. Смотрите, на каком дружелюбном уровне взаимодействуют Папа Римский Франциск и Верховный имам Ахмед ат-тайеб. Между ними не просто коллегиальные взаимоотношения, а человеческая дружба, и эту дружбу надо передавать следующим поколениям лидеров, чтобы они так же общались, взаимодействовали, способствовали решению глобальных проблем.

Планируется проводить ряд исследований, ряд «круглых столов» в духовных центрах мира и распространять эту идеологию согласия и толерантности. Если резюмировать ответ на вопрос, как будет развиваться съезд следующие десять лет, то представители мировых и традиционных религий предлагают сосредоточиться на конкретных действиях и решениях.

На первом этапе важно было обеспечивать диалог. Теперь же пришло время совместно решать глобальные проблемы современного мира, такие как бедность, нищета, экологические проблемы, войны, конфликты, борьба с радикализмом, провокациями и так далее. Этому посвящена концепция, этот документ мы будем рассматривать и, если его примут религиозные лидеры, будем на этой базе выстраивать дальнейшую работу Съезда лидеров мировых и традиционных религий.