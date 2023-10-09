Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
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Беседовал Маулен Кожа
11 октября в Астане состоится 21-е заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в работе которого примут участие самые авторитетные представители ислама, христианства, буддизма и иудаизма, а также политические деятели
и представители международных организаций
из 24 стран. О том, какие актуальные темы будут подняты на форуме, в интервью агентству «Хабар»
в программе «Бетпе-бет» рассказал председатель Сената Парламента, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев.