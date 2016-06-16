Экономика
Съезд НПП начал работу в Астане
Айнур Курамысова
В Астане открылся съезд Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", передает корреспондент Kazpravda.kz

Мероприятие открыл председатель президиума палаты Тимур Кулибаев. О достигнутых результатах НПП проинформировал глава правления Палаты Аблай Мырзахметов. 

"Снижена ставка социального налога сельхозтоваропроизводителей с 11% до 6,5%, достигли соглашения по отсрочке до 2017 года снижения в 10 раз порогового значения постановки налогоплательщиков на учет по НДС, получена возможность полностью пересмотреть это решение, введен упрощенный порядок ликвидации отдельных категорий налогоплательщиков", – проинформировал Мырзахметов.

Также упрощена процедура возврата НДС, введена 70%-я льгота по ряду налогов для крестьянских хозяйств, отменен сбор за регистрацию в качестве ИП.

"Эффект от оптимизации разрешительной системы: снижение финансовых потерь бизнеса на 1,5 миллиарда тенге", – отметил глава правления НПП.

В сфере обеспечения доступности финансов, инфраструктуры и рынков сбыта удалось разрешить ряд проблем:
- установлены паритетные условия и ответственность между заказчиком и поставщиком за ненадлежащее исполнение договора, сроки полной оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;
- внедрен институт переквалифицированного отбора с участием представителей НПП;
- заключены 24 долгосрочных договора поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения по более чем 200 наименованиям.

Вместе с тем Мырзахметов озвучил приоритетные задачи на 2016 год: "Это развитие системы закупок и местного содержания, содействие обеспечению занятости, обеспечение интересов бизнеса в процессе приватизации и развитие ГЧП, развитие бизнеса на селе, упрощение экспортно-импортных операций, развитие досудебных механизмов урегулирования споров".

Популярное

Все
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау
Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс
Саботаж республиканского масштаба?
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Запускаются авиарейсы из Казахстана в Лондон и Бодрум
​​​​​​​Нужен диалог
Обзор главных событий европейского футбола
Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд
О биологической безопасности
Ориентированы на пациента
Чиновники Минэкологии и оператор РОП планировали похитить 180 млрд тенге – комментарий Брекешева
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Правительство , Экономика
"Нам придется задуматься о повышении цен на газ" – глава Ми…
Правительство , Экономика
Недропользователей обяжут поставлять сырье отечественным пр…
Экономика
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Правительство , Экономика
Программа импортозамещения до 2025 года разрабатывается в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]