Съезд НПП начал работу в Астане

В Астане открылся съезд Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", передает корреспондент Kazpravda.kz.
Мероприятие открыл председатель президиума палаты Тимур Кулибаев. О достигнутых результатах НПП проинформировал глава правления Палаты Аблай Мырзахметов.
"Снижена ставка социального налога сельхозтоваропроизводителей с 11% до 6,5%, достигли соглашения по отсрочке до 2017 года снижения в 10 раз порогового значения постановки налогоплательщиков на учет по НДС, получена возможность полностью пересмотреть это решение, введен упрощенный порядок ликвидации отдельных категорий налогоплательщиков", – проинформировал Мырзахметов.
Также упрощена процедура возврата НДС, введена 70%-я льгота по ряду налогов для крестьянских хозяйств, отменен сбор за регистрацию в качестве ИП.
"Эффект от оптимизации разрешительной системы: снижение финансовых потерь бизнеса на 1,5 миллиарда тенге", – отметил глава правления НПП.
В сфере обеспечения доступности финансов, инфраструктуры и рынков сбыта удалось разрешить ряд проблем: - установлены паритетные условия и ответственность между заказчиком и поставщиком за ненадлежащее исполнение договора, сроки полной оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; - внедрен институт переквалифицированного отбора с участием представителей НПП; - заключены 24 долгосрочных договора поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения по более чем 200 наименованиям.
Вместе с тем Мырзахметов озвучил приоритетные задачи на 2016 год: "Это развитие системы закупок и местного содержания, содействие обеспечению занятости, обеспечение интересов бизнеса в процессе приватизации и развитие ГЧП, развитие бизнеса на селе, упрощение экспортно-импортных операций, развитие досудебных механизмов урегулирования споров".