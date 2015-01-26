Съезд профсоюзов

В настоящее время в отрасли работает свыше 10 тыс. человек, 8 тыс. из которых состоят в профсоюзе. Выступая перед коллегами, председатель организации Каирбек Кусаинов отметил роль отрасли в ключевой задаче индустриальной политики государства, заключающейся в развитии высокотехнологичных и экспортоориентированных производств. Он подчеркнул, что практическая реализация этих амбициозных задач возлагается именно на людей труда.
На сегодня профсоюзом заключено Отраслевое соглашение на 2014–2016 годы между Министерством индустрии и торговли, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и Национальной компанией «Казахстанинжиниринг». Теперь профсоюзным объединениям необходимо отработать механизмы социального партнерства непосредственно в регионах.
Делегаты съезда положительно оценили работу за отчетный период. Председателем Профсоюза работников машиностроения РК на предстоящий период снова избран Каирбек Кусаинов.