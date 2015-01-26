Съезд профсоюзов Свежий выпуск 619 Полина ФЕДОРОВА

В настоящее время в отрасли работает свыше 10 тыс. человек, 8 тыс. из которых состоят в профсоюзе. Выступая перед коллегами, председатель организации Каирбек Кусаинов отметил роль отрасли в ключевой задаче индустриальной политики государства, заключающейся в разви­тии высокотехнологичных и экспортоориентированных производств. Он подчерк­нул, что практическая реализация этих амбициозных задач возлагается именно на людей труда.

На сегодня профсоюзом заключено Отраслевое соглашение на 2014–2016 годы между Министерством индустрии и торговли, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и Национальной компанией «Казахстанинжиниринг». Теперь профсоюзным объединениям необходимо отработать механизмы социального партнерства непосредственно в регионах.

Делегаты съезда положительно оценили работу за отчетный период. Председателем Профсоюза работников машиностроения РК на предстоящий период снова избран Каирбек Кусаинов.



