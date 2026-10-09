Сезон фотоохоты длится круглый год

Поскольку заповедная зона предполагает минимальное вмешательство человека в природу, многие годы подробности жизни зверей на этой территории оставались загадкой. Отдельные тайны ученым, конечно же, удавалось расшифровать по оставленным следам, но даже по этим собранным пазлам полная картина об укладе жизни лесных жителей никак не складывалась.

Сегодня, в век цифровых технологий, такая возможность появилась. Уже пару лет в Наурзумском заповеднике ведут фото- и видеоохоту на животных.

Благодаря фотоловушкам удалось узнать, что этой весной в заповеднике был настоящий бэби-бум. Сначала в объективы камер попали кабаны со своим потомством, затем лось и косуля «засветили» двойняшек, а уже в августе была зафиксирована волчица, выгуливающая своих щенков на побережье озера. Окот у серых хищников происходит в укромных местах, и долгое время волчата не покидают логово. И лишь когда у щенят окрепнут лапы, родители знакомят их с окружающим миром, постепенно расширяя ареал их обитания.

Но, пожалуй, самое удивительное открытие было сделано в прошлом году. Фотоснимок, зафиксировавший грациозно расхаживающую рысь в урочище Катантал, слегка шокировал инспекторов.

– Дело в том, что эта лесная кошка давно не обитала в заповеднике. В последний раз инспекторы видели ее здесь в 80-х годах. С тех пор больше никто нигде не встречал даже ее следов. Поэтому в прошлом году, когда фотоловушки впервые зафиксировали лесную кошку, мы были удивлены и очень рады одновременно. Стали изучать пути ее миграции. И поняли, что рыси пришли к нам из Аманкарагайского леса Аулиекольского района после крупного пожара. Сейчас в Наурзумском заповеднике обитают порядка десяти особей. Думаю, новый дом им очень нравится. Рыси обжились в урочище Катантал – это своеобразная зона покоя, – рассказывает начальник отдела науки, информации и мониторинга РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник» Жаслан Казымжан.

Скрытную жизнь заповедника фиксируют 10 фотоловушек, расставленных в трех лесничествах. Конечно же, это капля в море для столь огромной территории, простирающейся почти на 200 тыс. га. Но, чтобы захватить как можно больше участков, понять, где и какие виды животных обитают и куда мигрируют в разное время года, локацию приборов еженедельно меняют. Оказалось, что у лосей есть излюбленная тропа, по которой они передвигаются без опаски встретить лесных хищников. Выяснилось также, что степную зону населяет огромная колония сусликов. Ее так и называют – Долина сусликов.

– Животные попадают в фотоловушки в любое время суток – и днем, и ночью, в зависимости от их образа жизни. Но самое любопытное то, что все они ходят одной тропой. Допустим, ночью пробежал кабан, утром волк, через час лось, следом за ним рысь, а потом косуля, – рассказывает Жаслан Казымжан.

Чтобы расширить познания и понимание уклада жизни обитателей Наурзумского заповедника, в перспективе арсенал приборов фото- и видеонаблюдения будет удвоен. Есть планы установить отдельные фотоловушки для птиц. Особое любопытство представляют виды, занесенные в Красную книгу. Будущие фото- и видеокадры станут отличным материалом для

научной работы.