​Сезон начался с поражений

Баскетболисты «Астаны» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступили в гостях подмосковным «Химкам».

Игра завершилась со счетом 72:71 в пользу хозяев площадки. Наши баскетболисты уступили в первой четверти, но выиграли вторую и третью, а в четвертой вели за 2 секунды до окончания, но упустили преимущество. Для казахстанского клуба это поражение стало четвертым подряд в четырех стартовых матчах меж­дународной лиги. Следующий матч «Астана» проведет 5 ноября в Перми, где встретится с «Пармой».