Свежий выпуск
Сезон обещает быть ярким
Асет Калымов, Алматинская область

В Послании Главы государства народу «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» отмечено, что фокус региональной политики необходимо направить на стимулирование роста собственных доходов областей. Как подчеркнул Президент, один из перспективных источников для любого региона – въездной и внутренний туризм, создаю­щий сегодня каждое десятое рабочее место в мире. Правительству поручено принять комплекс мер для развития инфраструктуры и снятия административных барьеров в этой отрасли.

По оценкам экспертов-туроператоров, в последние годы наблюдается рост туристического потенциала Жетысу – одного из самых живописных регионов республики. К примеру, на побережье озера Алаколь прошлым летом отдохнули 753 тыс. человек, и это рекордный показатель. Для сравнения: в 2016 году число отдыхающих составляло 452 тыс. Здесь развернулось масштабное строительство пансионатов, гостиниц и центров семейного отдыха. Ширится ассортимент услуг, благоустраиваются спортивные и детские площадки, появляются объекты повышенной комфортности. Объем платных оздоровительных услуг, оказанных туристам, превысил 3,5 млрд тенге.

Как сообщил руководитель отдела предпринимательства Алакольского района Даулет Жуандыков, в текущем году запланировано открытие двух зон отдыха и пятизвездочного отеля на 500 мест. Возводится еще один крупный гостиничный комплекс стоимостью 10 млрд тенге, готовится проектно-сметная документация для обустройства парка отдыха площадью 4 гектара на берегу целебного озера.

Рядом, на станции Акши, строят железнодорожный вокзал. Аэропорт в райцентре Ушарал, введенный в эксплуатацию в прошлом году, обслужил свыше 5 500 пассажиров. Еженедельно в летний сезон осуществляются несколько авиарейсов из Астаны, Алматы и Талдыкоргана. Начинается реконструкция автодороги Талдыкорган – Ушарал – Усть-Каменогорск, в следующем году завершится капитальный ремонт автотрассы Ушарал – Достык протяженностью 178 км, ведущей прямо к туристической зоне.

– Нынешним летом Алаколь может вновь побить рекорд посещаемости туристами, – полагает Даулет Жуандыков. – И не только благодаря повышению спроса на отечественные курорты. Ведь, помимо пляжной зоны, наш район располагает уникальным природным заповедником. Каждый год в предгорьях Джунгарского Алатау проводятся сафари-туры, а также экофестивали для орнитологов и любителей рыбалки. В ближайшее время состоится турнир по подледному лову.

Не менее амбициозные планы по развитию туризма вынашивают предприниматели Капшагая. По данным мониторинга, на побережье Капшагайского водохранилища работают 146 турбаз, в прошлогодний купальный сезон отдохнули 330 тыс. человек. В бюджет поступило 440 млн тенге налоговых сборов.

Как сообщил на днях аким Капшагая Талгат Кайнарбеков, нынешним летом за счет обустройства пляжей и ввода новых объектов планируется увеличить приток туристов до 700 тыс. человек. Начато строительство Центра пляжного футбола и волейбола, создаются комфортные условия для отдыхающих.

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