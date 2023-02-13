Сезон звезд

Сейчас Данэлии 16 лет, да и выглядит на сцене она уже, как настоящая леди, способная покорять сердца людей не только вокальным мастерством, но и своей очаровательной внешностью.

«Наша девочка так повзрос­лела!», «Ничего себе, Данэлию сложно узнать. Из маленькой принцессы преображается в роковую королеву!», – вот лишь некоторые из комментариев под видео с американского шоу.

В этот раз Данэлия исполнила композицию голландского певца Дункана Лоуренса «Arcade». При этом выступление очень понравилось не только членам жюри и зрителям, сидящим в зале, но и тысячам поклонников казахстанки в интернет-пространстве.

Телепроект America’s Got Talent осуществляется с 21 июня 2006 года. Главный приз творческого состязания – 1 млн долларов.

В состав жюри 18-го сезона America’s Got Talent традиционно вошли основатель и продюсер проекта Саймон Коуэлл, супермодель Хайди Клум, канадский комик и телеведущий Хоуи Мэндел.

«Тысячи миль разделяют тебя, твою страну и семью. То, как сегодня ты выступила, – абсолютно феноменально», – сказал Хоуи Мэндел.

Если внимательно следить за участием Данэлии Тулешовой в различных творческих проектах и конкурсах, то можно заметить: она стремительно прогрессирует и в голосовых возможнос­тях, и в умении выигрышно себя презентовать. А последнее качество как никогда лучше характеризует талантливую девушку не только как певицу, но и как настоящую артистку.

На американском проекте Данэлия продемонстрировала блестящее владение английским языком и в своих песнях, и в непринужденном общении с жюри на сцене.

В этом году проект презентовал состязания победителей и финалистов прошлых лет. По итогам выступления участников шоу были объявлены имена тех, кто проходит в следующий этап. Данэлии, к сожалению, в их числе не оказалось. Но это никак не отменило факт ее прекрасного выступления, которое покорило тысячи живущих в разных точках земного шара поклонников таланта казах­станской певицы.

В настоящее время Данэлия живет и учится в США и планирует продолжать музыкальную карьеру.

Напомним, что в 2020 году 13-летняя Данэлия Тулешова по результатам зрительского голосования уже была в финале America’s Got Talent.