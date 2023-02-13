Сезон звезд

Статьи
0
Ольга Таежная

Казахстанская певица Данэлия Тулешова
вновь покорила мировое музыкальное пространство, выступив в шоу America’s Got Talent.

Сейчас Данэлии 16 лет, да и выглядит на сцене она уже, как настоящая леди, способная покорять сердца людей не только вокальным мастерством, но и своей очаровательной внешностью.

«Наша девочка так повзрос­лела!», «Ничего себе, Данэлию сложно узнать. Из маленькой принцессы преображается в роковую королеву!», – вот лишь некоторые из комментариев под видео с американского шоу.

В этот раз Данэлия исполнила композицию голландского певца Дункана Лоуренса «Arcade». При этом выступление очень понравилось не только членам жюри и зрителям, сидящим в зале, но и тысячам поклонников казахстанки в интернет-пространстве.

Телепроект America’s Got Talent осуществляется с 21 июня 2006 года. Главный приз творческого состязания – 1 млн долларов.

В состав жюри 18-го сезона America’s Got Talent традиционно вошли основатель и продюсер проекта Саймон Коуэлл, супермодель Хайди Клум, канадский комик и телеведущий Хоуи Мэндел.

«Тысячи миль разделяют тебя, твою страну и семью. То, как сегодня ты выступила, – абсолютно феноменально», – сказал Хоуи Мэндел.

Если внимательно следить за участием Данэлии Тулешовой в различных творческих проектах и конкурсах, то можно заметить: она стремительно прогрессирует и в голосовых возможнос­тях, и в умении выигрышно себя презентовать. А последнее качество как никогда лучше характеризует талантливую девушку не только как певицу, но и как настоящую артистку.

На американском проекте Данэлия продемонстрировала блестящее владение английским языком и в своих песнях, и в непринужденном общении с жюри на сцене.

В этом году проект презентовал состязания победителей и финалистов прошлых лет. По итогам выступления участников шоу были объявлены имена тех, кто проходит в следующий этап. Данэлии, к сожалению, в их числе не оказалось. Но это никак не отменило факт ее прекрасного выступления, которое покорило тысячи живущих в разных точках земного шара поклонников таланта казах­станской певицы.

В настоящее время Данэлия живет и учится в США и планирует продолжать музыкальную карьеру.

Напомним, что в 2020 году 13-летняя Данэлия Тулешова по результатам зрительского голосования уже была в финале America’s Got Talent.

Популярное

Все
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
Землетрясение произошло в Казахстане
Еще три медали в копилке сборной Казахстана во второй день чемпионата Азии по легкой атлетике
Принесла манты и бургеры спасателям: поступок кыргызстанки восхитил Сеть (видео)
По 500 тысяч каждому: рабочие на Тенгизе требуют бонусы
В Шымкенте простились с первым премьер-министром Казахстана Сергеем Терещенко
Двоих жителей СКО покусала белка: чем это опасно
Информационное сообщение
Задержали подозреваемого в покушении на убийство в области Жетісу
Два золота в прыжках завоевали казахстанки на ЧА-2023
Информационное сообщение
За пытки во время январских беспорядков пятерым полицейским вынесли приговор
Как в Туркестанской области удалось вернуть больше 1 миллиона гектаров угодий государству
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области

Читайте также

Сталинград как символ мужества
«Шинель» – 5 баллов!
Главный экспонат
Город с шахтерской душой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]