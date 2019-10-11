​Сфера двустороннего движения

Закон по-настоящему всеобъем­лющ, и, несомненно, повлечет серьезные трансформации в отрасли. Он включает в себя воп­росы охраны флоры и фауны, ужесточения ответственности за уничтожение их объектов, рационального использования водных ресурсов. Еще одна важная новелла – в Казахстане перестанут предоставлять землю иностранцам в приграничных зонах.

Также, согласно нормам закона, с 1 января 2021 года конкурсы по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и участков предлагается проводить в электронном формате, что позволит упростить соответст­вующие процедуры, сделать их открытыми и прозрачными.

Кроме того, для пресечения фактов незаконного изъятия объектов флоры и фауны предлагается ужесточение ответственности.

Новые меры предполагают конфискацию имущества, явившегося орудием или средством совершения таких правонарушений, а также выдворение из страны совершивших правонарушения иност­ранцев и лиц без гражданства.

Для рационального использования водных ресурсов уточняются условия специального водопользования, запрещается применение пестицидов и удоб­рений на водоохранных полосах водных объектов, а собственники подпорных гидротехнических сооружений наделяются обязаннос­тью по их декларированию, при этом вводится административная ответственность за эксплуатацию подпорных гидротехнических сооружений без декларации безо­пасности плотин.

Вместе с тем для укрепления ветеринарной и фитосанитарной безопасности страны функции государственного ветеринарно-санитарного контроля, а также государственного карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропус­ка через таможенную границу Евразийского экономического союза переданы от органов государственных доходов в ведение уполномоченных органов в области ветеринарии и карантина растений.

Одновременно деятельность ветеринарных врачей подраз­делений производственного контроля по определению соответствия животных, продукции и сырья животного происхождения ветеринарным нормативам переведена на уведомительный порядок.

В целях создания условий для развития охотничьих и фермерских хозяйств предусмотрена возможность использования земель лесного фонда и рекреационного назначения для разведения диких животных сроком от десяти до сорока девяти лет.

В ходе обсуждения документа сенаторы подняли вопрос обеспеченности отрасли квалифицированными специалистами. Да, законом предполагается, что выпускники вузов по сельскохозяйственным специальностям, поступившие в пределах сельской квоты, обязаны отработать в сельской местности не менее трех лет. Аналогичная норма, как известно, действует для выпускников педагогических и медицинских вузов с 2007 года. Однако, как заметил сенатор Серик Бектурганов, дефицит врачей и учителей за прошедшие 12 лет снизился незначительно.

В 2011 году в эту статью были включены и ветеринарные специальности.

– Однако анализ показывает, что из 200 выпускников вузов в 2017 и 2018 годах, поступивших по сельской квоте и завершивших обучение по ветеринарным специальностям, лишь 73 прибыли на отработку. Министерству сельского хозяйства не надо наде­ять­ся, что с внесением поп­равки в Закон об образовании вопрос дефицита кадров на селе решится сам собой, – считает сенатор.

Он подчеркнул – Правительству и уполномоченным органам необходимо обратить внимание на то, что в стране до конца не проводится системная и всесторонняя работа для организации отработки по полученной специальности выпускников вузов, обучившихся по государственным грантам.

Коллегу поддержала спикер Дарига Назарбаева. По ее мнению, целесообразно ввести выпускников сельхозинститутов в программу «С дипломом – в село!». Во время встреч сенаторов с населением этот вопрос поднимали жители ряда облас­тей. Однако, подчерк­нула спикер, мера требует финансового обеспечения, поскольку сельхозсфера сегодня представляет частный сектор.

– Надо все просчитывать, в прог­рамме «С дипломом – в село!» тоже есть уязвимое место – это жилищные вопросы, которые решаются не везде одинаково хорошо. Предлагают построить специально для них жилье. Это тоже дополнительные затраты. Здесь все-таки должна быть улица с двусторонним движением, потому что крестьянские хозяйст­ва сами должны очень активно работать на рынке труда и прив­лекать специалистов, бегать за ними, мозги искать, предлагать различные возможности, чтобы выпускники были заинтересованы в том, чтобы работать у них в хозяйствах. Почему только государст­во должно об этом заботиться? Все заинтересованы в том, чтобы увеличить свою доходность, получать прибыль, производить продукцию, – сказала она.

В первом чтении палата расс­мот­рела поправки по вопросам многострадального жилищно-коммунального хозяйства. Несмот­ря на комплекс предложенных мер, сенаторы весьма скептически настрое­ны по отношению к документу. И хотя исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев уверен, что благодаря нормам закона жилищный фонд страны преобразится до неузнаваемости, по мнению сенаторов, предложенные меры, скорее, напоминают латание дыр, но никак не трансформацию сферы.

Так, сенатор Канатбек Сафинов считает, что в законопроекте остаются нерешенными многочис­ленные проблемы, а в результате его принятия в этой сфере может возникнуть еще больше вопросов.

Так, возмутило депутата то, что своевременное предложение ряда депутатов об упрощении разрешения по добыче песка, щебня и глины при строи­тельстве Правительство поддержало, но в законопроекте эти благие предложения были распространены на все твердые полезные ископаемые и даже на уран, нефть и газ!

– В результате получилось, что имеющийся порядок о возможной совместной работе двух недропользователей на одном участке серьезно изменился в худшую сторону. Если ранее это можно было сделать только с согласия недропользователя, который первым получил этот участок, то теперь создаются условия, когда это будет решаться без него. По сути, создается механизм узаконенного рейдерства, вторжение и захват чужого участка, – сказал Канатбек Сафинов.

По мнению сенатора, такие нормы на руку так называемым латифундистам от недропользования.

– Возникает вопрос, не создаем ли мы новых латифундистов земель по недропользованию? Закон обязывает компетентный орган ежегодно возвращать часть территории, выданной под разведку, для более эффективного использования и выставления его на аукцион. По-видимому, эта работа ведется очень плохо, иначе чем можно объяснить попытку снять запрет на выдачу разрешений на разведку ископае­мых на участках, на которых такие работы запрещены законом? Это земли обороны, земли населенных пунктов, земли водного фонда, земли возле могильника и кладбищ. Там разрешено было проводить только аэрогеофизические исследования. Полагаю, что такие изменения, вносимые в кодекс, могут вызвать социаль­ное возмущение населения и потом многочисленные споры в судах, а также косвенные потери бюджета, – считает сенатор.

Раскритиковал Канатбек Сафинов и нормы, касающиеся оплаты коммунальных услуг. Сенатор заметил, что разработчики расширяют перечень коммунальных услуг.

– Утверждают, что расходы не увеличатся. Но это невозможно – увеличение количества услуг неизбежно приведет и к увеличению общей суммы расходов по их оплате. В целом, по его мнению, законопроект как в час­ти управления домами, так и в час­ти коммунальных услуг идет вразрез с курсом на развитие самоуправления и самоорганизации общества.

– Реализация на практике норм закона приведет к еще более многочисленным конфликтам, правовым спорам и судебным искам, – сказал он. Высказался на предмет проек­та закона и сенатор Едил Мамытбеков. По его мнению, законопроект по вопросам ЖКХ должен прежде всего обеспечить проз­рачность взаимодейст­вия между обслуживающими компаниями, собственниками жилья, конт­роль за расходованием средств, ответст­венность естественных монополистов, выстроить понятную эффективную систему управления общедомовым хозяйством.

– Правительству надо шире смот­реть на проблемы в сфере ЖКХ и обратить внимание на решение ряда вопросов, в частности, минимизировать дефицит жилья, поэтапно ликвидировать несоответствие структуры жилищного фонда демографичес­кой структуре семей с учетом региональной составляющей, а также устранить несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям к потре­бительским качествам жилья, – сказал сенатор.

Преодоление этих проблем в большей степени зависит от глубины представлений, в том числе научных, о сущности и особеннос­тях развития отрасли, об условиях, механизме регулирования, степени государственного участия и прив­лечения бизнеса, от социально-экономической эффективности жилищного фонда.

В целом законопроектом предлагается новая модель управления объектом кондоминиума путем создания некоммерчес­кой организации «объединение собственников имущества» по принципу «один дом – одно объе­динение собственников имущест­ва» (ОСИ). Каждое ОСИ будет осуществлять управление объектом кондоминиума посредст­вом своего текущего и сберегательного счета. При этом кооперативы собственников квартир и кооперативы собст­венников помещений могут действовать в течение трех лет после принятия рассматриваемого законопроекта. Также законопроектом вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объек­та кондоминиума, который основан на накоп­лении собственниками жилых и нежилых помещений средств и получении займа в банке второго уровня. При этом выплаты банкам второго уровня по неисполненным заемщиком обязательствам в рамках жилищного займа, полученного на цели капитального ремонта объекта кондоминиума, будут осуществляться специализированным фондом гарантирования капитального ремонта.

Также согласно повестке сенаторы рассмотрели и вернули в Мажилис свою редакцию поправок по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.