Сфера госзакупок должна быть профессиональной – эксперты

Экономика
Ксения Воронина
Фото ©Kazpravda.kz
В большинстве стран функция закупок до сих пор не рассматривается как отдельная профессия, что ведет к отставанию в формировании профессионального опыта в данной сфере. Такое мнение выразили эксперты, собравшиеся в Астане на профильном форуме, передает Kazpravda.kz.

"Такая профессионализация играет критическую роль в содействии правительствам в поддержании результатов реформ и модернизации систем госзакупок. Обеспечение прозрачного и справедливого процесса государственных закупок создает основу для эффективного расходования средств и представления качественных и своевременных услуг", – подчеркивают они.

В своем приветственном слове министр финансов РК Бахыт Султанов отметил, что Правительство Казахстана открыто продемонстрировало свое намерение и готовность к повышению прозрачности и подотчетности государственного сектора.

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"За последние годы Казахстан провел ряд фундаментальных реформ, направленных на усиление систем управления государственными финансами. Результатом чего стала качественная законодательная основа для проведения госзакупок и финансового управления, а также возможность осуществлять среднесрочное планирование и составлять бюджет с обозначенными физическими и финансовыми целевыми показателями. А также были усовершенствованы процедуры закупок, в том числе эффективная и прозрачная система электронных госзакупок", – сказал глава Минфина.

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Напомним, что более 10 лет назад представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана впервые встретились для разработки единой платформы по обмену опытом. С тех пор данная инициатива выросла в ежегодную платформу и позволила создать сообщество экспертов, объединивших 25 государств в Европе и ЦА.

"Двенадцатый форум в Астане является убедительным свидетельством готовности 25 стран-участниц продолжать работу платформы по налаживанию связей и обмену опытом. Форум уже достиг того уровня зрелости, который дает возможность всем участникам свободно делиться своими знаниями, опытом и идеями для стимулирования эффективного и устойчивого сотрудничества в области госзакупок на региональном и глобальном уровнях", – отметил вице-президент Всемирного банка по Европе и ЦА Сирил Мюллер.

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Оганизаторами мероприятия выступили Правительство РК, Всемирный банк, Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР) в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Программа по содействию совершенствования государственного управления в странах Центральной и Восточной Европы (СИГМА), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

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