​Сферы разные важны

На областном «Халық радио» передали условия конкурса, после чего 15 представителей банковской системы, малого и среднего бизнеса изъявили желание проверить свои знания.

Главные критерии конкурса – свободное владение языком, умение работать с клиентами, профессионализм обслуживания, содержательность видеопрезентации участника. Конкурсантов оценивали знатоки казахского языка: председатель областного филиала международного общества «Қазақ тілі» С. Айтенов, заведующий кафедрой казахского языка и литературы Павлодарского государственного педагогического института К. Ергалиев, руководитель центра информационных технологий Г. Каримова, специалист по языкам центра обслуживания населения З. Рахимжанова, корреспондент информационного агентства Рavlodarnews.kz Т. Сахаба.

На первом этапе конкурса изучались анкеты и видеоматериалы участников, на втором – члены жюри получили возможность проверить уровень знания государственного языка, в том числе профессиональных терминов. Ведь в конкурсе принимали участие представители разных организаций: «Казахтелекома», «Водоканал и К», «Павлодар­энерго», гостиницы «Иртыш», Автокомбината, Альфа-банка, Langberry и других.

Лучшими были признаны специалист по приему документации департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» Сания Касанова, финансовый консультант АО «Евразийский банк» Жанерке Турарбекова и ведущий специалист павлодарского филиала АО «ЕНПФ» Гульвира Темирова.