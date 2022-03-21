Актуальные вопросы импортозамещения рассмотрены в рамках очередного совещания под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

На совещании, где рассмат­ривался ход исполнения поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, отмечалось, что, по оперативным статистическим данным, за прошлый год в Казахстан было импортировано продукции обрабатывающей промышленности на сумму 38,3 млрд долларов.

В больших объемах (на 16,4 млрд долларов) в страну поставляется, в частности, продукция машиностроения, химической промышленности (3,2 млрд), черной металлургии (2,4 млрд), легкой промышленности (2,2 млрд), строительных материалов (1,4 млрд), цветной металлургии (679 млн долларов).

В связи с этим во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева гос­органами проведен анализ отечественной обрабатывающей промышленности, в результате чего выявлен значительный потенциал, определены конкурентные преимущества в разрезе отраслей, а также «ниши» для дальнейшего развития промышленного производства.

В настоящее время на основании проведенного анализа разработан проект Программы импортозамещения, основная цель которой – сокращение импорта, наращивание экспортных преимуществ и конкурентоспособности отечественного производства. По итогам проработки с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, в этот пул вошли 444 проекта импортозамещения на общую сумму 13,3 трлн тенге с потенциалом создания 88 тыс. новых постоянных рабочих мест.

В текущем году в рамках Карты индустриализации регионами Казахстана запланирован запуск 90 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге с созданием 10,8 тыс. новых постоянных рабочих мест.

По итогам рассмотрения вопросов импортозамещения Премьер-министр поручил в течение месяца разработать и утвердить Программу импортозамещения в разрезе регионов.

– Сегодня данный вопрос особо актуален в связи со сложившейся геополитической ситуацией в мире. Поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении и привлекать инвестиции для осуществления импортозамещающих проектов, – подчерк­нул Алихан Смаилов.