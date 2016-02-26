​Сформирован список кандидатов от АНК

В своем выступлении Г. Абдыкаликова отметила, что все центральные государственные и местные исполнительные органы приступили к подготовке отчета Главе государства по реализации идеи «Мәңгілік Ел», а также Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, который будет представлен на Форуме народа Казахстана и XXIV сессии АНК в апреле текущего года.

Государственный секретарь обратила внимание, что главной задачей Совета АНК на данном этапе является реализация стратегических задач Президента. Центральным направлением должна стать информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам укрепления и развития казахстанской идентичности и единства.

Г. Абдыкаликова напомнила, что через несколько дней весь народ Казахстана будет впервые отмечать День благодарности, учрежденный Указом Главы государства.

– Этот праздник опирается на огромный исторический пласт культуры и традиций, берущий свое начало в древних обычаях великодушия, гостеприимства и милосердия казахского народа – достойного продолжателя великого наследия Ұлы Дала Елі, – сказала Государственный секретарь. – Их продолжением стала общность судеб казахов и более 60 этносов, прибывших в Казахстан в результате репрессий. Наши общие вековые традиции дружбы и солидарности и общее историческое прошлое нашли свое воплощение в XXI веке в уникальной модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева.

Модератором заседания Совета ассамблеи выступил заместитель Председателя АНК – заведующий секретариатом ассамблеи Ералы Тугжанов. С докладами по вопросам повестки дня выступили министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и депутат Мажилиса Парламента V созыва Егор Каппель.

В завершение заседания в соответствии со статьей 87 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» и статьей 10 Закона РК «Об Ассамблее народа Казахстана» Советом АНК были выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых ассамблеей.

В список вошли три депутата Мажилиса V созыва: Роман Ким, Ахмет Мурадов и Юрий Тимощенко. Также от АНК выдвинуты: президент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Сауытбек Абдрахманов, заместитель министра внутренних дел РК Владимир Божко, председатель правления Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардан Нурумов, директор школы в Кызылорде Наталья Жумадильдаева, член правления Ассоциации дунганских этнокультурных центров Шакир Хахазов и председатель армянского этнокультурного объединения «Луйс» Наринэ Микаелян.

Список направлен на регистрацию в Центральную избирательную комиссию. Выборы депутатов Мажилиса от АНК пройдут на внеочередной XXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана 21 марта.