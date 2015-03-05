Сформирована лингвистическая комиссия

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Максут ИРЖАНОВ
Перед началом заседания заведующий кафедрой тюркологии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, доктор филологических наук, профессор Мырзатай Жолдасбеков сообщил присутствующим на заседании журналистам о своем избрании председателем лингвистической комиссии, а также представил ее членов.

В нее вошли авторитетные ученые: Фаузия Оразбаева – профессор кафед­ры теории и методики казахского языка Казахского национального педагогического университета им. Абая, член-корреспондент НАН РК, академик МАНПО, доктор педагогических наук, секретарь комиссии; Дихан Камзабекулы – проректор ЕНУ им. Л. Гумилева, член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук, профессор; Сеит Каскабасов – заведующий кафедрой казахской литературы ЕНУ им. Л. Гумилева, доктор филологических наук, профессор, лауреат Государственной премии РК, академик НАН РК и Гултас Курманбай – заведующая кафедрой казахского языка, литературы и культуры Назарбаев Университета, доктор педагогических наук, профессор.

Члены комиссии обсудили организационные вопросы, в том числе постановление Центризбиркома "О процедуре установления свободного владения кандидатом в Президенты Республики Казахстан государственным языком" от 31 августа 2005 года.

Согласно данному документу для установления свободного владения государственным языком требуется: написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц; чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц; публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее 15 минут.

Было также сообщено, что на заседании лингвистической комиссии, кроме ее членов и кандидата в Президенты РК, вправе присутствовать члены ЦИК РК в качестве наблюдателей.

Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от числа ее членов, оформляется протоколом заседания и безотлагательно передается присутствующему на заседании члену ЦИК РК.

Выразив общее мнение членов линг­вистической комиссии о том, что существующие в настоящее время критерии позволяют определить уровень владения государственным языком претендента, М. Жолдасбеков подчеркнул: работа структуры будет открытой и гласной. Он также заявил, что она полностью готова к работе.

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