Сформирована сборная РК для участия на I военно-спортивных играх СНГ
Талгат Исенов
Завершилось формирование сборной Казахстана для участия в I военно-спортивных играх дружественных армий стран СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
Сообщается, что за нашу команду в целом выступят 70 спортсменов ЦСКА МО РК. Среди них – восьмикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана по гиревому двоеборью младший сержант Виталий Диденко.
Также в составе отечественного ЦСКА – многократный чемпион и рекордсмен Вооруженных cил РК по офицерскому троеборью, мастер спорта подполковник Марат Чернега, мастер спорта Казахстана по стрельбе из табельного оружия полковник Бауыржан Тулинов и другие.
На предстоящtм соревновании казахстанские армейцы выступят во всех 10 видах программы. Это армейский рукопашный бой, стрельба из штатного оружия, командирские старты, военно-спортивное многоборье, международное военное пятиборье, летнее офицерское троеборье, дзюдо, гиревой спорт, плавание и спортивное ориентирование.
Казахстанцы готовы побороться за медали с соперниками из Кыргызстана, Таджикистана, России, Беларуси и Армении.
I военно-спортивные игры стран СНГ пройдут с 25-го по 31-е июля в Москве.