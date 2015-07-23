Спорт
Сформирована сборная РК для участия на I военно-спортивных играх СНГ
Талгат Исенов
Завершилось формирование сборной Казахстана для участия в I военно-спортивных играх дружественных армий стран СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

Сообщается, что за нашу команду в целом выступят 70 спортсменов ЦСКА МО РК. Среди них – восьмикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана по гиревому двоеборью младший сержант Виталий Диденко.

Также в составе отечественного ЦСКА – многократный чемпион и рекордсмен Вооруженных cил РК по офицерскому троеборью, мастер спорта подполковник Марат Чернега, мастер спорта Казахстана по стрельбе из табельного оружия полковник Бауыржан Тулинов и другие.

На предстоящtм соревновании казахстанские армейцы выступят во всех 10 видах программы. Это армейский рукопашный бой, стрельба из штатного оружия, командирские старты, военно-спортивное многоборье, международное военное пятиборье, летнее офицерское троеборье, дзюдо, гиревой спорт, плавание и спортивное ориентирование.

Казахстанцы готовы побороться за медали с соперниками из Кыргызстана, Таджикистана, России, Беларуси и Армении.

I военно-спортивные игры стран СНГ пройдут с 25-го по 31-е июля в Москве.

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