Под председательством Вице-Президента Ерлана Карина состоялось первое рабочее заседание Экспертной группы по вопросам стратегического развития при Президенте Республики Казахстан.

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Открывая заседание, Ерлан Карин отметил, что задачей Экспертной группы является выполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, данного в Послании народу Казах­стана, о разработке стратегичес­кого документа, который определит долго­срочные ориентиры и приоритеты развития страны.

Вице-Президент обозначил концептуальные подходы по разработке докумен­та, подчеркнув, что данная работа приоб­ретает особое значение в контексте нашей Конституции, вступившей в силу в этом году.

– К обсуждению долгосрочного видения необходимо привлечь широкий круг отечественных экспертов. Для этого следует организовать Национальный форсайт, провести социологические опросы, фокус-группы, отраслевые исследования, а также региональные экспертные обсуж­дения, – сказал Ерлан Карин.

На заседании Экспертной группы также выступили заместитель председателя Совета безопасности, заместитель руководителя Экспертной группы Аида Балаева, советник Президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, заместитель руководителя Экспертной группы Асет Иргалиев, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте, секретарь Экспертной группы Жандос Шаймарданов, член Экс­пертной группы, директор Регионального центра бережливых технологий «СИМКОН», специалист по форсайт-исследованиям Олег Мецик.

Свои идеи и предложения по подходам к разработке стратегии высказали члены Экспертной группы Газиз Абишев, Мадина Нургалиева, Бурихан Нурмухамедов, Евгений Мухамеджанов, Ерлан Досымбеков, Гульмира Илеуова, Айдос Сарым, Ренат Бектуров, Дархан Ахмедиев, Куаныш Жаиков, Ануар Буранбаев, Андрей Чеботарев, Марат Шибутов,

Рауан Кенжеханұлы, Жулдызай Искакова, Максат Муханов.

На заседании рассмотрены концептуальные подходы и методология по формированию долгосрочного видения развития Казахстана и проект плана работы Экспертной группы.

На следующем заседании члены Экс­пертной группы обсудят глобальные и региональные тенденции, которые будут определять условия развития Казахстана.