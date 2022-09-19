Шаг к демократии

16 сентября 2022 года на совместном заседании Палат Парламента РК депутаты рассмотрели и утвердили проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев­ в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года внес предложение по ограничению полномочий главы государства семилетним сроком без права переизбрания. Казахстанское общество поддержало предложение Президента, согласившись с тем, что эта мера станет институциональным барьером против монополизации власти в стране, новые нормы закона установят сбалансированные принципы формирования функционирования власти, укрепят политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

В ходе совместного заседания депутаты Парламента утвердили предложение по переименованию столицы, с которой выступали члены депутатской группы «Жаңа Қазақстан». Данное решение следует рассматривать в качестве мер по реализации Конституционной реформы, ранее принятой решением всенародного референдума по политической модернизации. Переименование столицы Казахстана является наглядным подтверждением демократизации общества.