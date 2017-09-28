​Шаг к прогрессу

Свою позицию представители диаспоры огласили на расширенном заседании правления Респуб­ликанского этнокультурного цент­ра уйгуров Казахстана и изложили ее в письме, адресованном Главе государства. «Своевременность данного шага не вызывает сомнений. Реформирование казахского письма направлено на сохранение самобытности, дальнейшее развитие и модернизацию государственного языка. Прямая адаптация заимствованных международных терминов корректно обогатит его словарный запас, фонетику и будет содействовать развитию культурных, научных, политических, экономических контактов с другими народами», – указано в документе.

Представители уйгурской общественности отмечают, что переход на новую письменность внесет весомый вклад в реализацию утвержденной в декабре 2015 года Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства. Новый импульс для сохранения и развития культуры и языка обретут соотечественники за рубежом.

Укрепятся позиции Казахстана и в глобальном мире. Усилится его роль в интеграции и консолидации народов тюркской языковой группы. Расширится культурно-гуманитарное сотрудничество. Откроется взаимный доступ к бесценному литературному и историческому наследию.

«В этой связи мы считаем правильным и логичным шагом обеспечить одновременный переход на латиницу и уйгурского письма в Казахстане. Латиница стимулирует научно-технический и образовательный прогресс в республике. Подрастающее поколение будет способно создавать высокотехнологичную науку и капиталоемкую продукцию, соответствующую мировым стандартам качества. Казахстан войдет в мировую экономику Четвертой технологической революции полноправным членом, а не ­сырьевым придатком», – говорится в письме.

Уйгуры Казахстана выступают против любых спекуляций по поводу якобы политической мотивированности изменения алфавита и солидарны с мнением, что оно носит лингвистический и просветительский характер, обусловлены внутренними закономерностями развития государственного языка. По мнению представителей диаспоры, введение латиницы не противоречит идеям евразийской интеграции, не является выбором в пользу культуры западной цивилизации. Цель – создание благоприятных условий для вхождения страны в доминирующее международное информационное и коммуникационное пространство.