Включение тюркской рунической надписи на серебряной чаше из Иссыкского кургана в Азиатско-Тихоокеанский реестр ЮНЕСКО «Память мира» стало большим достижением для авторов данной номинации – коллектива Государственного историко-культурного музея-заповедника «Есік». На протяжении долгих лет музейные работники занимаются исследованием этого памятника старины, получившего название «Иссыкское письмо».

фото из архива Г.Мухтаровой

Как рассказала в интервью «Казахстанской правде» главный научный сотрудник музея-заповедника «Есік» Гульмира Мухтарова, серебряная чаша, на которой высечены рунические знаки, была обнаружена вместе с Золотым человеком в ходе археологических раскопок в 1970 году, проведенных в долине сакских курганов.

– С тех пор ученые разных стран пытаются прочесть эту надпись, – говорит кандидат исторических наук. – На сегодняшний день существует около 50 версий дешифровок, над которыми работали филологи, лингвисты, историки, математики, художники из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, России и Ирана. Еще первый исследователь Золотого человека, известный археолог Кималь Акишев писал, что получена большая ценная информация для истории материальной и духовной культуры, прикладного изобразительного искусства, письменности и языка древних племен, живших на территории нашей страны. Сейчас предпринимаются попытки разгадать смысл написанного нашими далекими предками даже с помощью искусственного интеллекта.

Впервые термин «Иссыкское письмо» ввел в научный оборот Олжас Сулейменов, предложивший свой вариант дешифровки. Однако его версия, как, впрочем, и трактовки других исследователей, до сих пор не получили всеобщего признания. Мнения ученых расходятся и в определении количества выбитых на чаше букв или знаков – от 24 до 104. Также отличаются и методы прочтения письма. Одни считают, что нужно читать слева направо, другие – наоборот.

По словам Гульмиры Раиловны, в научном мире сформировались три языковые версии происхождения надписи – по принципам тюрко-рунической, прото­иранской и протославянской письменности. Большинство экспертов (90%) склоняются к тюркской рунике. Некоторые ученые считают серебряную чашу трофейным предметом, другие полагают, что она принадлежала женщине.

– Некогда бытовало мнение, что древние кочевники вообще не знали письменности, – продолжает моя собеседница. – Однако находка из Иссыкского кургана опровергла эти устоявшиеся взгляды. Как говорил Кималь Акишев, наличие в то время алфавитной письменности – факт существования и показатель уровня государства, степени грамотности насельников, развития общества и этнического единства. В этом и заключается феномен надписи на серебряной чаше.

Нынешним летом сотрудники музея-заповедника «Есік», в котором находятся останки Золотого человека, сделав несколько ДНК-анализов в ведущих лабораториях Дании и Германии, получили результат, что древний воин жил в ІV–ІІІ веках до н. э. Это относится к сакско-уйсуньскому периоду. Много позже надписи, похожие по структуре на Иссыкское письмо, были найдены на обломках глиняной посуды и камня на территории Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Восточного Туркестана. Все эти находки датируются примерно I–VI веками н. э.

Проблематика Иссыкского письма нашла отражение в докладах отечественных и зарубежных исследователей, участников международной научно-прак­тической конференции «VII Иссыкские чтения», прошедшей в конце октября в Алматы. Эксперты обсудили различные аспекты данного артефакта, включая происхождение и характер рунических знаков, особенности их графического начертания, вопросы дешифровки и языковой принадлежности.

Особое внимание уделялось определению исторического значения иссыкской надписи, ее месту в системе древних письменных памятников Евразии и возможной роли в изучении историко-культурного наследия Казахстана.

– Надеемся, в ближайшем будущем ученые придут к единому мнению, и тайна Иссыкского письма наконец будет разгадана, оно получит общепризнанную научную расшифровку, – резюмирует Гульмира Мухтарова. – Хочу выразить особую благодарность видному тюркологу, кипчаковеду Александру Николаевичу Гаркавцу. В прошлом году именно он предложил нашему музею выдвинуть Иссыкское письмо на номинацию в список документального наследия ЮНЕСКО. Уверена, высокий статус позволит привлечь больше внимания научного сообщества к древнему памятнику письменности и станет стимулом для его дальнейшего изучения.

По оценкам экспертов, сам факт обнаружения Иссыкского письма свидетельствует, что история государственности древних саков и уйсуней на казахской земле насчитывает 2,5 тыс. лет. Возможно, ключ к разгадке рунических знаков дадут новые археологические находки либо дальнейшие междисциплинарные исследования.