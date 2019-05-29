​Шаг к реформам

Коррупция – одна из главных проблем современности, в борьбе с которой важно участие всех и каждого. Именно поэтому представленный План антикоррупционных мер – трехсторонний. Помимо первых руководителей Министерства внутренних дел и Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, план также подписали и представители гражданского общества. Участие третьей стороны не случайно: в план вошло более 100 предложений от граждан. При этом сам документ был разработан на основе «дорожной карты» реформ МВД и оформлен в виде 28 основных направлений. Впрочем, глава ведомства Ерлан Тургумбаев не исключает, что перечень мероприятий может существенно увеличиться.

Как известно, ОВД сейчас проходят период реформирования и одним из условий успеха в этом деле является эффективное противодействие коррупции. В связи с этим идет совместная работа с АДГСПК при тесном взаимодействии с гражданским обществом. Цель одна – снизить коррупцию в рядах МВД и повысить доверие со стороны населения. В итоге планом были предусмотрены мероприятия по дальнейшему обеспечению прозрачности работы полиции, автоматизации и цифровизации процессов взаимодействия с населением, а также переводу на бесконтактный метод работы с гражданами и исключению коррупционных рисков в деятельности органов внутренних дел.

Председатель АДГСПК Алик Шпекбаев в свою очередь подчерк­нул, что подписанный документ – это основа для серьезных продвижений вперед. Но нельзя забывать, что наряду с мероприятиями со стороны государства (увеличение зарплат, обеспечение жильем) главными в борьбе с коррупцией должны быть воля и желание самого полицейского. А в основе службы по-прежнему должны лежать этичность, добропорядочность, честность и неподкупность. Проверить, насколько эффективны предлагаемые меры, глава агентства предложил уже через месяц.

– Мы вместе сделали важный шаг в решении очень значимой для нашего министерства и всего общества проблемы. Следующий шаг – качественная реализация плана, и эта работа будет открыта для СМИ, – сказал в завершение встречи министр внутренних дел РК.