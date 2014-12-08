Шаг навстречу гражданам

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Валентина ФИРОНОВА
Реформы, как подчеркнул вице-министр юстиции, нацелены на успешную реализацию задач, поставленных Главой государства в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее», по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира.
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства юстиции стала работа, направленная на повышение позиций республики в рейтинге Всемирного банка по индикатору «Регистрация собственности». Так, по результатам отчета Doing Bussines Казахстан по названной позиции занял 14-е место, поднявшись на 4 пункта вверх по сравнению с прошлым годом. И это – наглядный результат упрощения регистрационных процедур.
– Внедрение электронной регистрации недвижимости, – отметил Бакытжан Абдирайым, – направлено на укрепление защиты прав собственности на недвижимое имущество и повышение качества госуслуг населению.
По словам заместителя министра юстиции, электронная регистрация позволяет не подавать заявление в ЦОН на регистрацию и не беспокоиться о кипе документов.
Конкретным шагом навстречу людям стали и поправки, разработанные Мин­юстом в рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в РК». «Бумажная» регистрация, согласно этому документу, уйдет в прошлое. Нормой станет электронный формат. Также отпадет необходимость предоставлять техпаспорта при регистрации прав на недвижимое имущество.
Особый акцент Бакытжан Абдирайым сделал на социальном блоке реформирования. И в первую очередь на повышении качества государственных услуг. Одна из них – регистрация актов гражданского состояния. Уже сегодня казахстанцы могут, не обращаясь в регистрирующий орган, получать все нужные справки в электронном виде.
Разрабатывается проект по созданию электронного архива исторических сведений о регистрации актов гражданского состояния, что в дальнейшем позволит не только оптимизировать услуги, а практически полностью исключить традиционное обращение в регистрирующий орган, заменив его электронным.
Все меньше становится и административных барьеров, а значит, и коррупционных проявлений. С начала текущего года в пилотном проекте действуют оптимизированные бизнес-процессы государственных услуг, оказываемых Министерством юстиции. Теперь, чтобы пройти квалификационный экзамен на осуществление оценочной деятельности, достаточно подать электронную заявку. Как сообщил представитель Минюста, ведомством разработан в новой редакции проект закона «Об оценочной деятельности в РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оценочной деятельности», что, несомненно, скажется на повышении качества этой работы и защите прав собственников.
Есть хорошая новость и для тех, кто, не уплатив административные штрафы, не может выехать за границу. В новом году у «забывчивых» появится возможность рассчитаться по долгам прямо в аэропорту или на вокзале.

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