Шаг навстречу 707 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Свое мероприятие ЭКО «Бирлик» посвятило благотворительному проекту «Жизнь на ладони», который уже третий год проводит областная газета «Костанайские новости» в помощь тяжелобольным детям. Поддержать «Бирлик» пришли творческие коллективы Костаная. Гостем и главным героем вечера стал 27-летний костанаец, ныне проживающий в Москве, – Василий Кузьмич. В прошлом году он стал одним из участников популярного телевизионного проекта на канале ТНТ «Танцы» и покорил жюри своим виртуозным исполнением степа. Как известно, «степ» в переводе с английского языка означает «шаг». Отсюда и появилось название вечера. Шаг за шагом на пути к своей мечте, к новым достижениям, в том числе к исцелению от недуга.

– Этот вечер стал еще и открытием новых имен среди нашей талантливой молодежи, – говорит лидер молодежного крыла Зульфия Набиева. – Здесь выступили шоу-балет «Томирис», танцевальные коллективы «Рауан», Interdance, Kosta Flavor, сольные исполнители. Каждый из них получил благодарственные письма и подарки от нашей общины и газеты «Костанайские новос­ти». Вход на концерт в Дом дружбы был свободным, но все зрители, да и артисты оставляли в благотворительном коробе посильную сумму. В итоге нам удалось собрать 26 тысяч тенге. Благотворительный вечер «Шаг вперед» будет проходить ежегодно, и, надеюсь, мы сможем помочь не одному больному ребенку.



