Шаг в большую литературу

Известные прозаики, поэты, публицисты, литературные критики и издатели из 12 стран примут участие в работе III Международного форума писателей и публицистов, который пройдет под девизом «Слово – молодым. Слово о молодых».

Как сообщил президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин на специальной прессконференции, для участия в столь важном событии делегированы порядка 40 молодых писателей и публицистов страны. Цель форума – пропаганда казахской литературы за рубежом, обмен мнениями по актуальным проблемам мировой литературы и укрепление творческих контактов отечественных писателей и публицистов с зарубежными коллегами. Работа важного мероприятия начнется с пленарного заседания «Поддержка молодых авторов: поиск, профессиональное развитие. Продвижение».

Спикер выразил надежду, что нынешний форум, посвященный молодым творцам, будет способствовать не только повышению их профессионализма, но и взаимовлиянию литератур. Проведению мероприятия предшествовала серьезная подготовка. Отобраны лучшие работы молодых писателей, поэтов и публицистов, часть из них переведена на русский и английский языки и передана руководителям будущих семинаров. Организаторы надеются, что общение с мэтрами писательского цеха из разных стран, которые выступят в качестве руководителей мастер-классов по разным жанрам литературы и публицистики, откроют для них новые горизонты творчества.

– Одна из главных задач предстоящего литературного события – разбудить нашу молодежь. Надо признать, что, возможно, изза незнания иностранных языков они стоят в стороне от большой литературной среды. Однако уже достигли многого – стали основой для разговора о молодой казахстанской литературе. Они сделали важный шаг в мир большой литературы, что позволяет воспринимать Казахстан как один из центров современной литературы, – сказал Бигельды Габдуллин.

На вопрос о том, какие проблемы находятся в фокусе внимания молодых литераторов, заместитель председателя Союза писателей РК Акберен Елгезек отметил, что в последние годы в казахской поэзии происходит процесс самоидентификации и духовных поисков. По его мнению, проблема молодых поэтов заключается в неком творческом кризисе. В большинстве случаев их развитие тормозит отсутствие базового образования. В результате бэкграунд молодых писателей довольно бедный.

– Мы не раз говорили о том, что в стране необходимо создавать академию литературы по примеру Литературного института имени Горького в Москве. В свое время многие наши старшие коллеги обучались в этом вузе. На наш взгляд, в будущей академии надо обучать молодежь не писательскому мастерству, а давать им знания из всех сфер, то есть повышать интеллектуальный уровень, раздвигая горизонты знаний и мышления, – убежден известный поэт. – Если не будет литературы, не будет и культуры, потому что в основе театра, кино, драматургии лежит литература.

По его словам, даже в Законе РК «О культуре» отсутствует глава, посвященная художественной литературе, хотя есть такое понятие, как «социально значимая литература». Акберен Езгелек напомнил, что во многих развитых странах литературу считают неотъемлемой частью внешней политики страны, ее мягкой силой.