Статьи
Шаг вперед, два назад
Наталия Павлова, Западно-Казахстанская область

Чтобы социальные объекты стали наконец доступны для инвалидов и маломобильных категорий граждан, общественники
и депутаты должны держать этот вопрос на постоянном контроле.

Члены комиссии партийного контроля и Общественного совета по социальным вопросам при областном филиале партии «AMANAT» промониторили ряд объектов, в том числе новый терминал международного
аэропорта им. Маншук Маметовой, недавно введенный в эксплуа­тацию.

– По сравнению с прежним новый терминал, безусловно, намного комфортнее для людей с ограниченными возможностями, – говорит депутат областного маслихата, член КПК Гульмира Батпакулова. – Но остается ряд недочетов. Например, подъемник не доезжает до конца лестничного пролета. Комната отдыха на первом этаже настолько маленькая, что инвалидная коляс­ка туда не помещается. И находится она рядом с курилкой. Люди с аллергией, непереносимостью дыма воспользоваться ею не смогут. При этом на втором этаже в комнате отдыха условия для колясочников созданы. Мы отметили некоторые скаты с пандусов, расстояния между поручнями пандусов и частично пороги, которые не соответствуют СНиПам. Парковочных мест более чем достаточно, но размещена парковка дальше 50 метров от входа, что не соответствует требованиям.

Инвалид-колясочник приезжает в аэропорт и сдает коляску вместе с багажом, пересаживаясь на коляску аэропорта. Но закуп­лены не коляски, а каталки. И опять человек с инвалидностью во время ожидания будет немобильным, оставаться зависимым от чужой помощи. Вопрос к тем, кто строил и принимал терминал: как человек с инвалидностью попадет на борт самолета? Увы, пока по старинке – его будут заносить на руках. Почему в уральском аэропорту нет «рукава» и амбулифта, как во всех аэропортах международного уровня? Вас когда-нибудь роняли на трапе самолета? Меня роняли. А сейчас самолеты намного выше. Не закуплены аэропортом и межрядовые коляски для передвижения на борту самолета. Для людей с нарушением зрения нет тактильных плиток, указателей, карты доступности на входе.

Эти и другие замечания партийцев руководство аэропорта обязалось принять во внимание. Доработка по ним продолжается. Так, амбулифт стоит в плане закупа.

Гульмира Батпакулова работает в сфере защиты и продвижения прав людей с инвалидностью больше 15 лет и параллельно ведет работу по мониторингу и повышению доступности объектов и инфраструктуры для всех маломобильных категорий граж­дан населения.

– Мы говорим о доступности транспорта, соцобъектов, общест­венных зданий, инфраструктуры не только для людей с особыми потребностями, но и для пожилых, получивших травму, мам с детьми на колясках, тучных людей, женщин в положении, – рассказывает депутат. – Многое сделано за эти годы. Но зачастую при очередном ремонте тротуаров и дорог снова ставят бордюры, непреодолимые для коляски. Приходится рисковать, выезжая на проезжую часть. Остаются недоступными магазины, аптеки, стоматологии, ателье… Даже не все медорганизации соблюдают требования.

Из недавно промониторенных – головные отделения двух банков. В одном пандус убрали, в другом – заменили на гусеничный подъемник, который подходит не для всех колясок. Некоторые рестораны, кафе, клубы порой только создают видимость удобства. Например, парковка и входная зона оборудованы, а в туалет уже не проедешь, на второй этаж не поднимешься. Это касается и новых объектов, и тех, кому мониторинговая группа уже указывала на эти нарушения.

Много вопросов по доступнос­ти общественного транспорта. Есть автобусные остановки, на которые инвалид-колясочник не заедет. Или автобус останавливается, не доехав до автобусного павильона, чтобы можно было попасть в салон по выдвижной аппарели, – перечисляет Гульмира Батпакулова. – Сколько лет мы стремимся к инклюзии. Вот и получается: шаг вперед, два – назад к инвалидизации и маломобильности.

Популярное

Все
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
Шаг вперед, два назад
Почему погибают тюлени?
От Москвы до Берлина
​​​​​​​Афганский излом
Северные «подберезовики»
Пусть будет город-сад
Сильная армия – сильный Казахстан
О ложных сообщениях
Пропагандистские СМИ – прямой путь к средневековью
О качестве жизни
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Статьи
Почему погибают тюлени?
Статьи
От Москвы до Берлина
Статьи
​​​​​​​Афганский излом
Статьи
Северные «подберезовики»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]