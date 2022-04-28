Шаг вперед, два назад

Чтобы социальные объекты стали наконец доступны для инвалидов и маломобильных категорий граждан, общественники

и депутаты должны держать этот вопрос на постоянном контроле.

Члены комиссии партийного контроля и Общественного совета по социальным вопросам при областном филиале партии «AMANAT» промониторили ряд объектов, в том числе новый терминал международного

аэропорта им. Маншук Маметовой, недавно введенный в эксплуа­тацию.

– По сравнению с прежним новый терминал, безусловно, намного комфортнее для людей с ограниченными возможностями, – говорит депутат областного маслихата, член КПК Гульмира Батпакулова. – Но остается ряд недочетов. Например, подъемник не доезжает до конца лестничного пролета. Комната отдыха на первом этаже настолько маленькая, что инвалидная коляс­ка туда не помещается. И находится она рядом с курилкой. Люди с аллергией, непереносимостью дыма воспользоваться ею не смогут. При этом на втором этаже в комнате отдыха условия для колясочников созданы. Мы отметили некоторые скаты с пандусов, расстояния между поручнями пандусов и частично пороги, которые не соответствуют СНиПам. Парковочных мест более чем достаточно, но размещена парковка дальше 50 метров от входа, что не соответствует требованиям.

Инвалид-колясочник приезжает в аэропорт и сдает коляску вместе с багажом, пересаживаясь на коляску аэропорта. Но закуп­лены не коляски, а каталки. И опять человек с инвалидностью во время ожидания будет немобильным, оставаться зависимым от чужой помощи. Вопрос к тем, кто строил и принимал терминал: как человек с инвалидностью попадет на борт самолета? Увы, пока по старинке – его будут заносить на руках. Почему в уральском аэропорту нет «рукава» и амбулифта, как во всех аэропортах международного уровня? Вас когда-нибудь роняли на трапе самолета? Меня роняли. А сейчас самолеты намного выше. Не закуплены аэропортом и межрядовые коляски для передвижения на борту самолета. Для людей с нарушением зрения нет тактильных плиток, указателей, карты доступности на входе.

Эти и другие замечания партийцев руководство аэропорта обязалось принять во внимание. Доработка по ним продолжается. Так, амбулифт стоит в плане закупа.

Гульмира Батпакулова работает в сфере защиты и продвижения прав людей с инвалидностью больше 15 лет и параллельно ведет работу по мониторингу и повышению доступности объектов и инфраструктуры для всех маломобильных категорий граж­дан населения.

– Мы говорим о доступности транспорта, соцобъектов, общест­венных зданий, инфраструктуры не только для людей с особыми потребностями, но и для пожилых, получивших травму, мам с детьми на колясках, тучных людей, женщин в положении, – рассказывает депутат. – Многое сделано за эти годы. Но зачастую при очередном ремонте тротуаров и дорог снова ставят бордюры, непреодолимые для коляски. Приходится рисковать, выезжая на проезжую часть. Остаются недоступными магазины, аптеки, стоматологии, ателье… Даже не все медорганизации соблюдают требования.

Из недавно промониторенных – головные отделения двух банков. В одном пандус убрали, в другом – заменили на гусеничный подъемник, который подходит не для всех колясок. Некоторые рестораны, кафе, клубы порой только создают видимость удобства. Например, парковка и входная зона оборудованы, а в туалет уже не проедешь, на второй этаж не поднимешься. Это касается и новых объектов, и тех, кому мониторинговая группа уже указывала на эти нарушения.

Много вопросов по доступнос­ти общественного транспорта. Есть автобусные остановки, на которые инвалид-колясочник не заедет. Или автобус останавливается, не доехав до автобусного павильона, чтобы можно было попасть в салон по выдвижной аппарели, – перечисляет Гульмира Батпакулова. – Сколько лет мы стремимся к инклюзии. Вот и получается: шаг вперед, два – назад к инвалидизации и маломобильности.