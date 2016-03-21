Доктор права Вальтер Швиммер хорошо знаком с тонкостями выборного процесса. С 1971 года он – член австрийского Парламента, а с 1991-го входит в австрийскую делегацию в Совете Европы. С 1999 по 2004 год занимал пост генерального секретаря Совета Европы. Является также сопредседателем Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций».

– Европейский союз – старейший демократический институт Европы, сейчас он насчитывает 44 государства-члена, включая все европейские страны, кроме Беларуси, – сказал гость из Австрии в интервью. – В первую очередь ЕС интересует правовое положение в стране, развитие демократии и соблюдение прав человека. Также нас интересует развитие демократических процессов в Казахстане, который с момента обретения независимости 25 лет назад сделал большой шаг вперед. Надеюсь, что эти выборы внесут свой вклад в дальнейшее демократическое развитие вашей страны.

В. Швиммер рассказал, что в ходе своей наблюдательской миссии посетил ЦИК РК, где были обсуждены основные положения о выборах, а также посетил ряд избирательных участков.

– Там все очень хорошо подготовлено, нарушений не было, – констатировал австрийский парламентарий. – Как я мог заметить, правила проведения выборов четко соблюдаются. Важно отметить и то, что сохраняется тайна выборов.

Его также удивило присутствие большого количества молодых людей, пришедших голосовать.

– Они являются как представителями правительственной партии, так и беспартийными. Даже те, кто не является членом партии, на добровольной основе принимают участие в выборах, потому что от этого зависит их будущее, – подчеркнул он.

Ранее В. Швиммер не раз бывал в Казахстане, но в качестве наблюдателя за выборами участвовал впервые.