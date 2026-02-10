Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние годы под руководством Главы государства проводится многоэтапная комплексная судебная реформа, которая должна обеспечить как институциональную независимость судебной ветви власти, так и персональную независимость судей от давления внутри системы. В свете проекта новой Конституции судебная реформа будет продолжена. Вектор проводимых преобразований сохраняется. Об этом можно судить по предлагаемым изменениям.

Сегодня фундаментальные гарантии независимого правосудия закреплены на уровне Конституции и Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей РК». Так, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции и закону. Не допускается принятие законов или иных нормативных правовых актов, умаляющих статус и независимость судей.

Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не подотчетны. Обращения по судебным делам, поданные вопреки установленному порядку судопроизводства, а также по вопросам, не входящим в компетенцию суда, оставляются судом без рассмот­рения или направляются в соответствующие органы. Проявление неуважения к суду или судье, а также неисполнение судебных актов и требований судьи влечет установленную законом ответственность.

Вместе с тем декларирование этих принципов еще не значит их эффективное применение на практике. Чтобы они заработали, нужны прозрачные и понятные механизмы. В результате реформ теперь на уровне Конс­титуционного закона «О судебной системе и статусе судей РК» финансовая независимость судов реально гарантирована и обеспечена нужными механизмами. Новая модель формирования бюджета для судебной системы, а именно фиксированный процент и наделение органов судейского самоуправления полномочиями по его распределению и контролю ликвидировали серьезный рычаг давления со стороны финансовых министерств и ведомств.

В целях обеспечения внутренней независимости судей и исключения давления со стороны председателей в областных судах упразднили президиумы, ввели выборность председателей районных судов, все кадровые полномочия, включая продвижения по службе, обучение, дисциплинарную ответственность, передали Высшему судебному совету. Судебное администрирование передали недавно образованному государственному органу – Судебной администрации.

Следующим логическим шагом для сохранения темпов судебной реформы могли бы стать разработка и принятие отдельного закона «Об органах судейского самоуправления РК», в рамках которого необходимо логически выстроить, упорядочить отношения и выработать новые принципы взаимодействий между Верховным судом и его органами, Высшим судебным советом и его органами, а также Съездом судей, Союзом судей и другими общественными объединениями.

Например, членство в Союзе судей не приз­нается обязательным. Но первичную оценку нарушения Кодекса судейской этики осуществляют филиалы Союза судей на местах. Парадоксальная ситуация, когда общественное объединение оценивает проступок судьи, не являющегося его членом. Особенно это актуально для судей, находящихся в почетной отставке.

Единое государственное регулирование, основанное на прогрессивных принципах функционирования судебной системы, в новых условиях позволит не только выстроить механизмы, направленные на обеспечение независимости судов и судей, но и консолидировать судейский корпус. После принятия проекта новой Конституции внутренняя независимость судей еще сильнее укрепится, поскольку мандат председателя Верховного суда не будет превышать одного срока полномочий. Это еще один плюс в пользу независимого суда.

В связи с созданием в Астане трех кассационных судов существенно расширилась конс­титуционная гарантия каждого на доступ к правосудию. Если раньше в стенах Верховного суда работала «выборочная» кассационная инстанция, то с 1 июля 2025 года кассационные суды начали работать по принципу «сплошной» кассации. Это еще один шанс для каждой из сторон. Существенный рост скорректированных судебных актов увеличился по гражданским делам с 3 до 18%, по уголовным – с 8 до 28%.

Для обеспечения независимого правосудия предлагается сделать его транспарентным, развивая и совершенствуя такой институт, как особое мнение судьи. Сегодня участники процесса его не видят, в решении его не отражают. С ним могут ознакомиться только судьи вышестоящей инстанции. А ведь дело до кассации может не дойти. Предлагаю, чтобы особое мнение судьи было доступным всем участникам процесса. Тогда оно в коллегиальном составе приобретет необходимый вес, с ним будут считаться, а это огромная ответственность для всего состава суда.

В прибалтийских странах есть опыт, когда в случае наличия особого мнения назначается новый расширенный состав суда. Уверен, нам нужно внимательно его изучить и внедрить в новую модель кассационных судов и не только. Полагаю, что реализация данных предложений позволит улучшить качество отправления правосудия, усилить ответственность каждой из судебных инстанций, что будет способствовать повышению доверия к судам.

Еще одним важным вопросом взаимодействия судебной ветви власти с другими в системе сдержек и противовесов является наличие возможности, может, даже и усеченной, внесения в Парламент законодательных предложений. Порой многоступенчатый законотворческий процесс с многочисленными согласованиями разумные предложения сводит к нулю, выхолащивая их ценное зерно. На многих диалоговых площадках об этом говорят и ученые, и практики.

Представляется целесообразным в проекте новой Конституции Верховному суду дать право законодательной инициативы, возможно, даже усеченной до исключительно вопросов судопроизводства. В целом этот прогрессивный документ подтверждает правильность вектора развития проводимой судебной реформы.