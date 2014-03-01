Шаги без подножки

По личному опыту, да и по рассказам друзей, имеющих свои небольшие производства и оказывающих услуги населению, знаю, как всевозможные ревизоры и контролеры в состоянии отравить существование. Иногда даже люди вынуждены бросить свое маленькое дело, лишь бы не сталкиваться с ежедневными комиссиями. Самое обидное, что все они представляют государственные органы и, прикрываясь громкими речами о содействии в поддержке предпринимательства, на самом деле являются неприкрытым тормозом. На стадии становления большинство начинающих предпринимателей больше нуждается в методической и практической помощи. Вот куда, на мой взгляд, стоило бы направить усилия государственных органов, а не на проверки, которые у нас почему-то имеют карательный уклон.

Указ Главы государства предусматривает целый ряд конкретных мер, которые будут способствовать дальнейшему улучшению условий для ведения бизнеса казахстанцами. Среди предложений Президента я особо бы выделил то, что Генеральная прокуратура отныне будет предоставлять Национальной палате предпринимателей доступ к информации о проверках в отношении бизнеса. Это позволит существенно усилить роль и авторитет Палаты предпринимателей в бизнес-среде, повысит прозрачность работы проверяющих органов, а также обеспечит эффективность общественного мониторинга.

Руслан ЖОЛДАШОВ, директор АО «Казмедприбор»