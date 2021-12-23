Премьер-министр Аскар Мамин провел очередное заседание Национальной комиссии по модернизации, в котором принял участие председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.

Участники заседания подвели итоги работы года по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева».

О проводимой работе доложили министры: национальной экономики – Асет Иргалиев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов и другие.

Как было отмечено в ходе встречи, к настоящему времени из Плана нации выполнено 76 шагов, а именно: по направлению «Формирование профессионального государственного аппарата» – 13 из 15 шагов; «Обеспечение верховенства закона» – все 19 шагов; «Индуст­риализация и экономический рост» – 31 из 50 шагов, «Идентичность и единство» – 3 из 6 шагов. Кроме того, все 10 шагов выполнены по направлению «Формирование подотчетного государства».

По словам Премьер-министра, Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание полноценной и качественной реа­лизации реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институцио­нальных реформ. В нынешнем году «проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты».

Аскар Мамин поручил продолжить активную работу по реализации Плана нации. Особое внимание при этом обращено на пункты по совершенствованию систем здравоохранения и образования, повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь в крупные проекты в приоритетных секторах экономики.

На заседании утвержден План работы Национальной комиссии на 2022 год, предусматривающий реализацию в следующем году шагов Плана нации в сферах гео­логии и недропользования, медицины и фармацевтики, энергетики, цифровизации, ряде других отраслей, сообщила пресс-служба главы Правительства РК.