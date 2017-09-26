​Шаги навстречу

Как сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина Аргын Кипшаков, фактически в бюджет поступило 4,3 трлн тенге, с перевыполнением на 93,8 млрд тенге. Достичь целевых прогнозных значений по поступлениям стало возможным в результате принятых мер по улучшению налогового и таможенного администрирования.

– Сегодня органами госдоходов в электронном виде предоставляются 29 налоговых услуг. Из них на альтернативной основе через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» – 21 услуга. По итогам 8 месяцев нами предоставлено 12,5 миллиона услуг, – привел данные представитель Минфина.

Ежегодно проводится независимый опрос налогоплательщиков, который выявил, что уровень удовлетворенности бизнеса значительно возрос и достиг в прошлом году 79%, тогда как в 2007 году этот показатель составлял 41%.

С 1 мая 2017 года упрощена процедура постановки на регистрационный учет по НДС. Налогоплательщикам предоставлена возможность подачи налогового заявления в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика» либо через портал «электронного Правительства».

– Теперь, когда открывается компания, автоматически проводится регистрация в качестве плательщика НДС. При этом исключены дополнительные документы, предоставляемые ранее для регистрации. В результате сокращен срок оказания государственной услуги с 5 рабочих дней до 1 дня, а также упразднено основание отказа в постановке на регистрационный учет по НДС, – отметил Аргын Кипшаков, добавив, что ежегодно в среднем 10 тысяч субъектов регистрируется в качестве плательщика НДС.

В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях реализуется пилотный проект по внедрению экстерриториального принципа оказания госуслуг. Например, житель Павлодара, находясь в командировке в Караганде, решил зарегистрироваться в качестве ИП либо сдать налоговую отчетность на бумажном носителе. В классическом случае он должен был сдать уведомление о регистрации в качестве ИП либо налоговую отчетность в управление госдоходов по месту жительства. В рамках проекта он может сдать все документы в любое районное УГД Караганды и получить госуслуги. Впоследствии данная модель оказания государственных услуг будет внедрена повсеместно.

Значительная работа проведена в рамках внедрения системы «Элект­ронные счета-фактуры» (ЭСФ). На 1 сентября 2017 года зарегистрированы более 142 тыс. пользователей ЭСФ, которыми выписано 54 млн электронных счетов-фактур на сумму 17 трлн тенге. Функционирование информационной системы электронных счетов-фактур фактически исключит существующие схемы уклонения от уплаты налогов с использованием услуг лжепредпринимателей.

В 2016 году для удобства налогоплательщиков запущен механизм онлайн-передачи банками второго уровня информации об уплате налоговых и таможенных платежей через платежный шлюз «электронного Правительства». Это позволило сократить время передачи информации о произведенных платежах в информационные системы органов госдоходов с 2 рабочих дней до нес­кольких минут.

Кроме того, в 2015 году оптимизированы коды бюджетной классификации. Их количество сокращено более чем в 2 раза – с 215 до 95. Расширена интеграция с информационными системами государственных органов, к примеру Верховным судом. И если ранее налогоплательщику для возврата госпошлины требовалось предоставить заключение суда на бумажном носителе, то сейчас этот процесс автоматизирован. Или ­спецЦОНы, которые ранее при регистрации автотранспортных средств требовали предоставить справку об отсутствии задолженности из органов госдоходов и квитанцию об уплате налога на транспорт. Сейчас сотрудники Центра обслуживания предоставляют услугу в онлайн-режиме и по VIN-кодам. В результате справка и квитанция не требуются.

Широко внедряются и различные формы народного контроля. В качестве примера Аргын Кипшаков привел масштабную акцию «Требуй чек – выиграй приз!», проведенную совместно с НПП «Атамекен».

– В прошлом году всего за 2 месяца проведения акции в ней приняли участие порядка 30 тысяч казахстанцев, которые направили в органы госдоходов 1,5 миллиона фискальных чеков. В результате комитет поставил на учет свыше 9 тысяч индивидуальных предпринимателей, работавших нелегально, а также зарегистрировал более 8 тысяч контрольно-кассовых аппаратов, – сказал он.