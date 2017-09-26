​Шаги навстречу

Как сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина Аргын Кипшаков, фактически в бюджет поступило 4,3 трлн тенге, с перевыполнением на 93,8 млрд тенге. Достичь целевых прогнозных значений по поступлениям стало возможным в результате принятых мер по улучшению налогового и таможенного администрирования.
– Сегодня органами госдоходов в электронном виде предоставляются 29 налоговых услуг. Из них на альтернативной основе через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» – 21 услуга. По итогам 8 месяцев нами предоставлено 12,5 миллиона услуг, – привел данные представитель Минфина.
Ежегодно проводится независимый опрос налогоплательщиков, который выявил, что уровень удовлетворенности бизнеса значительно возрос и достиг в прошлом году 79%, тогда как в 2007 году этот показатель составлял 41%.
С 1 мая 2017 года упрощена процедура постановки на регистрационный учет по НДС. Налогоплательщикам предоставлена возможность подачи налогового заявления в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика» либо через портал «электронного Правительства».
– Теперь, когда открывается компания, автоматически проводится регистрация в качестве плательщика НДС. При этом исключены дополнительные документы, предоставляемые ранее для регистрации. В результате сокращен срок оказания государственной услуги с 5 рабочих дней до 1 дня, а также упразднено основание отказа в постановке на регистрационный учет по НДС, – отметил Аргын Кипшаков, добавив, что ежегодно в среднем 10 тысяч субъектов регистрируется в качестве плательщика НДС.
В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях реализуется пилотный проект по внедрению экстерриториального принципа оказания госуслуг. Например, житель Павлодара, находясь в командировке в Караганде, решил зарегистрироваться в качестве ИП либо сдать налоговую отчетность на бумажном носителе. В классическом случае он должен был сдать уведомление о регистрации в качестве ИП либо налоговую отчетность в управление госдоходов по месту жительства. В рамках проекта он может сдать все документы в любое районное УГД Караганды и получить госуслуги. Впоследствии данная модель оказания государственных услуг будет внедрена повсеместно.
Значительная работа проведена в рамках внедрения системы «Электронные счета-фактуры» (ЭСФ). На 1 сентября 2017 года зарегистрированы более 142 тыс. пользователей ЭСФ, которыми выписано 54 млн электронных счетов-фактур на сумму 17 трлн тенге. Функционирование информационной системы электронных счетов-фактур фактически исключит существующие схемы уклонения от уплаты налогов с использованием услуг лжепредпринимателей.
В 2016 году для удобства налогоплательщиков запущен механизм онлайн-передачи банками второго уровня информации об уплате налоговых и таможенных платежей через платежный шлюз «электронного Правительства». Это позволило сократить время передачи информации о произведенных платежах в информационные системы органов госдоходов с 2 рабочих дней до нескольких минут.
Кроме того, в 2015 году оптимизированы коды бюджетной классификации. Их количество сокращено более чем в 2 раза – с 215 до 95. Расширена интеграция с информационными системами государственных органов, к примеру Верховным судом. И если ранее налогоплательщику для возврата госпошлины требовалось предоставить заключение суда на бумажном носителе, то сейчас этот процесс автоматизирован. Или спецЦОНы, которые ранее при регистрации автотранспортных средств требовали предоставить справку об отсутствии задолженности из органов госдоходов и квитанцию об уплате налога на транспорт. Сейчас сотрудники Центра обслуживания предоставляют услугу в онлайн-режиме и по VIN-кодам. В результате справка и квитанция не требуются.
Широко внедряются и различные формы народного контроля. В качестве примера Аргын Кипшаков привел масштабную акцию «Требуй чек – выиграй приз!», проведенную совместно с НПП «Атамекен».
– В прошлом году всего за 2 месяца проведения акции в ней приняли участие порядка 30 тысяч казахстанцев, которые направили в органы госдоходов 1,5 миллиона фискальных чеков. В результате комитет поставил на учет свыше 9 тысяч индивидуальных предпринимателей, работавших нелегально, а также зарегистрировал более 8 тысяч контрольно-кассовых аппаратов, – сказал он.