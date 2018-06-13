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Шаги навстречу
Адия Кенжегулова

Дарига Назарбаева выразила заинтересованность в активизации деятельности сенатской группы дружбы «Франция – Цент­ральная Азия», а также подчеркнула необходимость налаживания многосторонних контактов с французскими коллегами в рамках парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и НАТО.

Пьер Кабаре отметил динамичное развитие Казахстана, верность выбранного курса на цифровизацию экономики и выразил уверенность, что наша страна добьется амбициозной цели по вхождению в число 30 развитых стран мира.

Председатель сенатского комитета обратилась с просьбой к депутатам Национальной ассамблеи способствовать продвижению заявки Казах­стана к ряду важнейших европейских конвенций. Речь идет о конвенциях в области судопроизводства, заявки по которым рассматриваются в Совете Европы с 2009 года.

– Мы хотим, чтобы правовое поле Казахстана соответствовало стандартам ОЭСР, – сказала Дарига Назарбаева.

Стороны также обсудили перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества, в частности, взаимовыгодное партнерство в аэрокосмической отрасли, а также в области сборки и обслуживания вертолетов.

Дарига Назарбаева рассказала о туристическом потенциале Казахстана и возможностях, открывающихся для граждан Франции при внедрении азиатского шенгена Silk viza. Французская сторона выразила готовность поделиться опытом в сфере развития экотуризма.

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