Фото: Kazpravda.kz
Президент
Шаги по реальной диверсификации экономики Казахстана озвучил Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

О дальнейших шагах по развитию экономики и искоренению коррупции в Казахстане высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев в обращении к казахстанцам после референдума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент", – отметил Глава государства. 

При этом Глава государства отметил, что изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало реформ.

"Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства. Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства", – заверил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также добавил, что важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. 

"Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему. Главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность. Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан", – резюмировал Президент.

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