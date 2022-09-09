Шагом назад назвала Гиният отказ от медстрахования

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният высказалась о возможности отказа от медстрахования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Отказ от системы медстрахования – это будет шаг назад. С внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения пришло в прошлом году полтриллиона тенге, в этом году – более 800 млрд тенге. Это дополнительные новые технологии, это расширение всех медуслуг, закуп нового оборудования. Это вливание инвестиций в здравоохранение, это повышение благосостояния и здоровья населения. Как мы можем от этого отказаться?» - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

По ее словам, задача, которая стоит сегодня перед её ведомством - совершенствование системы ОСМС.

«Сделать его более привлекательным, чтобы привлечь людей, которые не в системе, вместе с другими госорганами и акиматами на местах. Это люди самозанятые, возможно, не работающие, возможно, находящиеся в состоянии бедности. Это мы с другими госорганами и акиматами должны выявлять и обеспечивать доступность медпомощи; если человек не может быть в системе по каким-то причинам, то брать его в рамках государственного бюджета. И такая работа должна и будет проводиться», - резюмировала глава Минздрава.