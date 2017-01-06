​Шахан: чужой беды не бывает

На первом этаже поселкового акимата в одном из кабинетов вдоль стен стоят пакеты с овощами, мешки с макаронами, бутылки растительного мас­ла. И это далеко не полный перечень того, что входит в гуманитарную помощь, выдаваемую жильцам пострадавшего дома № 4 третьего микрорайона шахтерского поселка Шахан. Местные индивидуальные предприниматели, продовольственные предприя­тия области, как шахтинский мясокомбинат «Кулагер», доставивший 107 палок колбасы, жители соседних домов и городов привозят сюда продукты, перечисляют уже деньги на открытый благотворительный счет. «Что вы, этого мне много», – говорят, смущаясь, иные из них, увидев, сколько пакетов полагается им.

Мажилисмены Нурлан Дулатбеков, Снежанна Имашева и Юрий Тимощенко привезли несколько больших, просто неподъемных коробок с продуктами для пострадавших семей. В планы ранее запланированной рабочей командировки в регион депутаты Мажилиса внесли посещение Шахана и встречу с его жителями. А накануне депутаты перечислили на счет благо­творительного фонда помощи пострадавшим однодневную заработную плату.

Жители дома ощущают людскую поддержку и не скупятся на благодарность. Сейчас они эвакуированы в здание детского сада, к родственникам, друзьям и знакомым. Нина Ивановна Алимова переводит дыхание после пешего пути. Она живет у подруги, в акимат ее привела социальный работник.

– Спасибо всем-всем за хлопоты, заботу о нас. Нам сказали, что скоро вернемся домой. Слава Богу, там все охраняется, все целое, есть порядок.

Пенсионерке уже не терпится вернуться домой. Но там ни света, ни тепла. И она снова вспомнила, как ворвалась беда.

– В 8.30 вырубили свет. Через какое-то время я собралась спать. А тут – хлопок. Соседи сверху стали сильно кричать. Я выскочила с ними в чем была, раздетая. На улицу.

То, что увидели мажилисмены, подъехав в дому № 4 в третьем микрорайоне, зафиксировано на всех фото в Интернете. Правда, уже нет завала. Но по-прежнему на верхних этажах вещи и мебель, открытые створки шкафов с платьями, отражающие летящий снег зеркала, подвешенный «Аристон», полочки с ванными принадлежностями – все стоит, а людей нет.

Сейчас на демонтаже работает ПК «Аспап». Как разъяснил мажилисменам аким города Шахтинска Сержан Аймаков, Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития, исследуя дом, сделал вывод, что три подъезда пригодны для жилья. Оголившиеся стены будут изолированы и утеплены, у дома поставят локальную модульную котельную, которую будут обслуживать специалис­ты. Что касается жилья для его утративших пострадавших, то его будут закупать на вторичном рынке на средства, собранные на счет открытого благотворительного фонда.

Разговор об этом продолжился на встрече с инициативной группой жителей Шахан. В ней старожилы и патриоты поселка. Они конструктивно отстаивают интересы пострадавших при обрушении части жилого дома и всех земляков. В беседе депутат Нурлан Дулатбеков подчеркнул, что парламентарии приехали в Шахан, чтобы ознакомиться, как оказывается помощь пострадавшим и определить, какая еще необходима им поддержка.

– Нам, депутатам, совместно с исполнительными органами необходимо принять меры, в том числе законодательные, чтобы такие трагичные случаи не повторялись. Но эти меры необходимо принимать после полного анализа причин случившегося и анализа работы отопительных систем, – заявил Нурлан Дулатбеков.

Члены инициативной группы, жители поселка в ходе разговора с депутатами подняли вопросы о восстановлении брошенных многоквартирных домов, безработицы среди женщин и молодежи, другие проб­лемы. Жители шахтерского поселка в первую очередь из соображений безопасности и защиты экологии настаивают на строительстве централизованной котельной.

– Мы все виноваты – вы и мы. Эту трагедию можно было предотвратить, если бы в свое время построили централизованную котельную, – считает председатель инициативной группы Сапар Ибкеев.

Двухчасовая встреча завершилась надеждами на перемены. Мажилисмены обещали содействовать в улучшении ситуации в рабочем Шахане. А жители верят, что после посещения их депрессивного поселка депутатами Мажилиса жизнь улучшится.

...Прощаясь с дружными шаханцами, обратила внимание на группу молодежи, которая вошла в комнату по выдаче гуманитарной помощи. Нагруженные сумками девушки и юноши оказались из города Сарани, группой волонтеров «Доброволец», существующей всего лишь три месяца и насчитывающей в своих рядах 22 человека. Они на собственные деньги купили продукты, гигиенические и моющие средства, лекарства и привезли в Шахан тем, кто остался без крова и родных. Молодые, они уже убеждены, что чужой беды не бывает.