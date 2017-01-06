​Шахан: чужой беды не бывает

На первом этаже поселкового акимата в одном из кабинетов вдоль стен стоят пакеты с овощами, мешки с макаронами, бутылки растительного масла. И это далеко не полный перечень того, что входит в гуманитарную помощь, выдаваемую жильцам пострадавшего дома № 4 третьего микрорайона шахтерского поселка Шахан. Местные индивидуальные предприниматели, продовольственные предприятия области, как шахтинский мясокомбинат «Кулагер», доставивший 107 палок колбасы, жители соседних домов и городов привозят сюда продукты, перечисляют уже деньги на открытый благотворительный счет. «Что вы, этого мне много», – говорят, смущаясь, иные из них, увидев, сколько пакетов полагается им.
Мажилисмены Нурлан Дулатбеков, Снежанна Имашева и Юрий Тимощенко привезли несколько больших, просто неподъемных коробок с продуктами для пострадавших семей. В планы ранее запланированной рабочей командировки в регион депутаты Мажилиса внесли посещение Шахана и встречу с его жителями. А накануне депутаты перечислили на счет благотворительного фонда помощи пострадавшим однодневную заработную плату.
Жители дома ощущают людскую поддержку и не скупятся на благодарность. Сейчас они эвакуированы в здание детского сада, к родственникам, друзьям и знакомым. Нина Ивановна Алимова переводит дыхание после пешего пути. Она живет у подруги, в акимат ее привела социальный работник.
– Спасибо всем-всем за хлопоты, заботу о нас. Нам сказали, что скоро вернемся домой. Слава Богу, там все охраняется, все целое, есть порядок.
Пенсионерке уже не терпится вернуться домой. Но там ни света, ни тепла. И она снова вспомнила, как ворвалась беда.
– В 8.30 вырубили свет. Через какое-то время я собралась спать. А тут – хлопок. Соседи сверху стали сильно кричать. Я выскочила с ними в чем была, раздетая. На улицу.
То, что увидели мажилисмены, подъехав в дому № 4 в третьем микрорайоне, зафиксировано на всех фото в Интернете. Правда, уже нет завала. Но по-прежнему на верхних этажах вещи и мебель, открытые створки шкафов с платьями, отражающие летящий снег зеркала, подвешенный «Аристон», полочки с ванными принадлежностями – все стоит, а людей нет.
Сейчас на демонтаже работает ПК «Аспап». Как разъяснил мажилисменам аким города Шахтинска Сержан Аймаков, Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития, исследуя дом, сделал вывод, что три подъезда пригодны для жилья. Оголившиеся стены будут изолированы и утеплены, у дома поставят локальную модульную котельную, которую будут обслуживать специалисты. Что касается жилья для его утративших пострадавших, то его будут закупать на вторичном рынке на средства, собранные на счет открытого благотворительного фонда.
Разговор об этом продолжился на встрече с инициативной группой жителей Шахан. В ней старожилы и патриоты поселка. Они конструктивно отстаивают интересы пострадавших при обрушении части жилого дома и всех земляков. В беседе депутат Нурлан Дулатбеков подчеркнул, что парламентарии приехали в Шахан, чтобы ознакомиться, как оказывается помощь пострадавшим и определить, какая еще необходима им поддержка.
– Нам, депутатам, совместно с исполнительными органами необходимо принять меры, в том числе законодательные, чтобы такие трагичные случаи не повторялись. Но эти меры необходимо принимать после полного анализа причин случившегося и анализа работы отопительных систем, – заявил Нурлан Дулатбеков.
Члены инициативной группы, жители поселка в ходе разговора с депутатами подняли вопросы о восстановлении брошенных многоквартирных домов, безработицы среди женщин и молодежи, другие проблемы. Жители шахтерского поселка в первую очередь из соображений безопасности и защиты экологии настаивают на строительстве централизованной котельной.
– Мы все виноваты – вы и мы. Эту трагедию можно было предотвратить, если бы в свое время построили централизованную котельную, – считает председатель инициативной группы Сапар Ибкеев.
Двухчасовая встреча завершилась надеждами на перемены. Мажилисмены обещали содействовать в улучшении ситуации в рабочем Шахане. А жители верят, что после посещения их депрессивного поселка депутатами Мажилиса жизнь улучшится.
...Прощаясь с дружными шаханцами, обратила внимание на группу молодежи, которая вошла в комнату по выдаче гуманитарной помощи. Нагруженные сумками девушки и юноши оказались из города Сарани, группой волонтеров «Доброволец», существующей всего лишь три месяца и насчитывающей в своих рядах 22 человека. Они на собственные деньги купили продукты, гигиенические и моющие средства, лекарства и привезли в Шахан тем, кто остался без крова и родных. Молодые, они уже убеждены, что чужой беды не бывает.