Шахматист из Семея взял "золото" на всероссийских соревнованиях
Екатерина Елисеева
Шестнадцатилетний шахматист из Семея Арыстан Исанжулов занял 1-ое место на всероссийских соревнованиях – этап РАПИД Гран-при России – 2019, передает Kazpravda.kz.
"Шахматист из Семея Арыстан Исанжулов взял золото на всероссийских соревнованиях – этап РАПИД (быстрые шахматы) Гран-при России 2019. Будучи единственным представителем Казахстана и самым юным участником турнира, Арыстан сумел обойти 122 шахматистов, среди которых были опытные гроссмейстеры", – сообщили в Казахстанской федерации шахмат.
Отмечается, что в одиннадцати турах Арыстан с 41-й стартовым номером и рейтингом 2124 набрал 8,5 очков, обыграл в последнем туре Семена Ханина (ЭЛО 2618).
Шахматист также одержал важную победу над гроссмейстером Алексеем Придорожным и сыграл вничью с рейтинг-фаворитом турнира 37-летним Дмитрием Кокаревым (ЭЛО 2683), все же опередив россиянина по очкам.
"Весь турнир проходил в постоянном напряжении – очень сильные соперники, но мне удалось одержать ключевые победы, которые позволили мне подняться с 41-й строчки на первое место", – поделился Арыстан.
В свою очередь серебро турнира досталось Дмитрию Кокареву из Пензы, а Андрей Дрыгалов из Кургана стал бронзовым призером соревнований.