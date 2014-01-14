Шахматную академию благословил чемпион

Главный гость – Анатолий Карпов

Академия открылась в просторных помещениях здания, расположенного в самом центре Алматы, – на площади Республики. В первой половине дня здесь собрались представители шахматной общественности Казахстана, тренеры, будущие воспитанники этого уникального центра, их родители, многочисленные журналисты и, конечно же, самые близкие для нашей «звездочки» люди.

Все ждали появления главного гостя, а на публике Анатолий Карпов появился как-то неожиданно, из невидимого собравшимися входа. Рядом с ним – 13-летняя виновница торжества (14 ей исполнилось буквально через два дня) и исполнительный директор Фонда Первого Президента Сагындык Нураханов.

– Глава нашего государства и Фонд Первого Президента Казахстана делают все возможное для поддержки молодежи, – отметил Сагындык Нураханов. – Жансая Абдумалик – одна из ярких представителей будущего нашей страны, шахматного будущего Казахстана, и мы рады сегодняшнему открытию Академии шахмат ее имени.

Затем слово было предоставлено Анатолию Карпову.

– Я тоже поздравляю всех с прекрасным событием в жизни Казахстана, в жизни шахмат, – сказал гость Алматы. – Открытие академии – большое дело. Как вы знаете, шахматы во многих странах мира входят даже в программу школьного обучения. И в наших государствах огромные шахматные традиции, большой интерес к этой игре. Помню прекрасную организацию в Алма-Ате чемпионата СССР 1969 года, а в последние годы мы часто проводили в вашем городе большие школьные соревнования. Думаю, все это и послужило фундаментом для организации шахматной академии. Я благодарю Фонд Президента Казахстана и Главу вашего государства, который уделяет огромное внимание детям, поддержке талантов, строительству специальных школ.

Жансая Абдумалик коротенько рассказала о том, что в Академии шахмат будут тренироваться дети и взрослые, в общем, все желающие. Рядом с великим Анатолием Карповым она держалась вполне уверенно, чувствовалось, что и сама церемония, и будущая работа академии не столько ее забота, а «взрослая» инициатива заинтересованных в развитии этого вида спорта людей.

После торжественной части и традиционного разрезания ленточки все желающие были приглашены в здание Фонда Первого Президента Казахстана на четыре товарищеских матча между Анатолием Карповым и нашей юной шахматисткой. Вот тут, конечно, спортсменке было немножко страшновато...

Сенсационная победа Жансаи

Много за свои 14 лет сыграла партий алматинская шахматистка. Абсолютная чемпионка Казахстана среди девочек, чемпионка Азии, многократная чемпионка мира в различных возрастных категориях, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2013 года... Сегодня Абдумалик входит в сотню лучших шахматисток мира, уже выполнила норматив международного гроссмейстера. А в ближайших планах – самым активным образом включиться в борьбу за корону чемпионки мира среди взрослых.

Но еще ни разу не играла она с чемпионами мира, даже в товарищеских матчах! Можно было представить, как волновалась Жансая перед рандеву с самим Карповым!

...В центре светлого купольного помещения был установлен столик с шахматной доской. Не простой доской, а почти волшебной: подключив к ней провода, можно для удобства болельщиков вывести онлайн-трансляцию на большие мониторы. А можно выйти и на просторы Интернета, показать в том же мгновенном режиме любую партию любому пользователю сети в любой стране!

Четыре встречи Карпов – Абдумалик в Интернете не демонстрировались, но присутствующие глаз не сводили с чудо-доски, в напряжении ждали каждый ход соперников.

Судил серию исполнительный директор Ассоциации шахматных федераций Александр Бах (Москва). Перед началом он объявил, что соперники сыграют четыре партии: две – в рапиде (быстрые шахматы с регламентом в 25 минут каждому участнику) и столько же – в блице.

Две стартовые встречи Карпов выиграл, причем в первой ему пришлось немало потрудиться. А в блиц-поединках Жансая Абдумалик сначала свела игру вничью, а затем и красиво победила. Итог – 2,5:1,5 в пользу Анатолия Евгеньевича. Юная алматинка сохраняла то же хладнокровие, что и на презентации академии, и во время поединков за шахматной доской, хотя, одержав верх над легендарным чемпионом мира, можно было от радости долго прыгать до потолка. И никто бы такое поведение не осудил.

Есть хватка и понимание позиции

После рукопожатий и поздравлений с разных сторон участники матча поспешили на пресс-конференцию. Анатолий Карпов дал высокую оценку уровню подготовки Абдумалик:

– Талант у нее бесспорный, Жансая достаточно быстро находит защиту от прямых угроз. В двух первых партиях мне пришлось защищаться, сложно защищаться, соперница – молодец. Что касается блица, то в нем все случается... Трудная позиция возникла в первой партии, которая завершилась вничью. Жансае, конечно, нужно еще много работать, где-то расширить дебютный репертуар, но бесспорно, у нее есть хватка, понимание позиции, все теперь зависит от внимания, наличия опытного тренера и практической игры. Хочу пожелать ей успехов.

– Анатолий Евгеньевич, – задали вопрос гроссмейстеру, – молодые шахматисты сейчас явно в атаке. Не случится ли так, что в скором времени чемпионами мира будут становиться 15-летние игроки?

– Случиться может все. Но вспомните – Фишер в 14 лет стал чемпионом США, самым молодым гроссмейстером мира, причем в те времена нормы гроссмейстеров были намного выше, чем уже в семидесятых годах, когда произошли кардинальные изменения подхода к присвоению этого звания. Тогда мы получили целый поток гроссмейстеров, причем не всегда по силе игры заслуживавших этого звания.

– А теперь вопрос к Жансае. Сегодня в твоей жизни произошли два знаменательных события. Скажи, чем ты потом больше будешь гордиться – открытием Академии шахмат или достойным результатом во встречах с Анатолием Карповым?

– Я буду больше гордиться тем, что сыграла с чемпионом мира! Мне очень понравилось: Анатолий Евгеньевич играл очень сильно. И я тоже старалась...

– Часто звучит, что, мол, у молодого спортсмена не хватило опыта для какой-то победы. Может ли дать столь необходимый опыт товарищеский матч всего из четырех партий, пусть даже с чемпионом мира?

– Это бесспорно, – ответил за Жансаю сам Карпов. – Это тоже колоссальный опыт. Например, опыт защиты трудных позиций, как это было у нас в первой партии. Находить за короткое время практически единственный ход, чтобы не проиграть... А где еще можно приобрести такой опыт, если не в матчах с более сильным соперником?

...Мы еще много говорили с Анатолием Евгеньевичем и Абдулмалик, узнали, что страстный филателист Карпов готовит к печати новое энциклопедическое издание (всего им уже опубликовано более 90 книг!) – об истории почтовых марок с шахматной тематикой. А еще о том, что на следующий день с помощью Фонда Первого Президента Казахстана Анатолий Карпов посетит Каскелен, встретится с юными участниками ежегодных шахматных турниров, примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию средней школы им. Абая, в которой учился Президент страны Нурсултан Назарбаев, откроет там мультимедийный лингафонный кабинет – подарок фонда школе.

Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Юрия БЕККЕРА