Шахназаров опроверг информацию о сносе павильонов "Мосфильма"

Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров опроверг информацию, что на территории студии снесут 31 здание для постройки на их месте киноконцертного зала. Об этом он заявил в комментарии "Ленте.ру
", передает Kazpravda.kz
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"Никакого сноса, конечно, не предполагалось. Я считаю, что за этой дезинформацией стоят какие-то силы, которые зачем-то хотят этому проекту помешать. Мы с таким трудом и так долго пытались его запустить, и кто-то сейчас в своих интересах хочет его дискредитировать и сорвать. Ничего сносить не нужно", – подчеркнул он.
По словам Шахназарова, под строительство концертного зала отведена отдельная площадь. "Это 4 гектара земли на территории студии – сейчас там, например, старая голубятня. А говорят, что какие-то павильоны будут сносить, действующие, но это полный бред", — добавил он.
Ранее информацию об одобрении сноса 31 действующего павильона "Мосфильма" опровергли в Минкультуры, пресс-служба которого сообщила ТАСС, что ведомство поддерживает идею инвестиционного проекта развития студии, но его условия еще не согласованы. В министерстве пообещали выступить с позицией по деталям реновации после консультаций с руководством студии.
О том, что для строительства на территории "Мосфильма" киноконцертного зала, двух павильонов, комплекса для костюмов и реквизитов, а также офисных и жилых зданий может быть снесено более 30 зданий, стало известно 6 февраля. Соответствующий проект, подготовленный Минэкономразвития, появился на едином портале раскрытия нормативно-правовой информации для общественного обсуждения.