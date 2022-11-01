Шахтеры «АрселорМиттал Темиртау» недовольны тем, что в угольном департаменте компании медленно набирают в шахты специалистов

Еще не все решено

Со дня аварии на шахте «Абайская» прошел уже почти год, а компания «АрселорМиттал Темиртау» так и не выполнила все требования шахтеров.

Об этом стало известно на очередном заседании согласительной комиссии по рассмотрению проблемных вопросов работников угольного департамента, которое прошло 29 октября. Недочеты озвучил председатель профсоюза «Коргау» Евгений Буслаев.

Он отметил, что на шахтах до сих пор существует дефицит кад­ров. Но, несмотря на нехватку рабочих рук, шахтерам все же приходится выполнять производственные планы.

– Не утверждены нормативы численности персонала для монтажно-демонтажных участков и участков по ремонту горных выработок, – сообщил профсоюзный лидер. – Недостаточны темпы приема на работу недос­тающего персонала. Вызывает беспокойство отставание от плана ведения подготовительных работ, что ставит под сомнение намеченные перспективы развития шахт.

Евгений Буслаев рассказал, что постоянно выезжает на шахты и разговаривает с шахтерами. Люди делятся с профсоюзным лидером своими проблемами и задают волнующие их вопросы.

Все чаще говорят о том, что пора повышать зарплату, поскольку за год сильно выросли цены на продукты питания и непродовольственные товары. Жалуются на нехватку спецодежды и исправных инструментов. Не на всех шахтах действует механизированная доставка людей в проходческие забои. В некоторых приходится добираться до своих рабочих мест пешком, наматывая километры.

Еще один важный вопрос, который поднял профсоюз на заседании согласительной комиссии, касается оздоровления шахтеров. Нужно кардинально пересмот­реть систему профилактики профессиональных заболеваний. Ведь люди, вынужденные работать во вредных подземных условиях, здоровее не становятся.

– Необходимо увеличить количество льготных путевок на оздоровление, – заявил председатель профсоюза «Коргау» Евгений Буслаев. – Следует преду­смотреть выплату компенсаций тем работникам, которые проходят санаторное лечение за свой счет. Компания «АрселорМиттал Темиртау» должна принять решение по этому вопросу в ближайшее время.

Кроме того, зашла речь о неудов­летворительной работе столовых на шахтах и о молоке, которое горнякам должны давать за вредность. Его они получают с перебоями. Проблема в том, что АО «АрселорМиттал Темиртау» задолжал крупную сумму поставщику горячего питания, из-за чего идут судебные тяжбы. А шахтеры оказались заложниками ситуации.

В конце заседания местные власти «подсластили пилюлю», рассказав о благоустройстве моногородов за счет компании «АрселорМиттал Темиртау». В частности, в Шахтинске отремонтировали парк и построили физкультурно-оздоровительный комплекс по просьбе трудящихся. Кроме того, по льготной ипотечной программе семьи шахтеров смогли купить 112 квартир.