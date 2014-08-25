Шалкар Айкынбай занял 4-е место на Олимпиаде в Нанкине

Чемпион мира по боксу Шалкар Айкынбай не смог стать бронзовым призером Юношеских олимпийских игр, которые проходят в китайском Нанкине, сообщает Vesti.kz.

"В поединке за третье место в весовой категории до 49 килограммов казахстанец встречался с японцем Субару Муратой. 17-летний Айкынбай выиграл поединок только по решению одного из трех судей и занял четвертое место на Олимпиаде", – информируют на сайте.

Единственная казахстанская участница боксерского турнира Алуа Балкибекова заняла пятое место в весовой категории до 51 килограмма. На предварительной стадии Балкибекова уступила Ануш Григорян из Армении, а в поединке за позицию в пятерке казахстанка победила Сяо-Вен Хуан из Тайпея.

Напомним, за "золото" поборются Аблайхан Жусупов и Вадим Казаков.