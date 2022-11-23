Шалят не по-детски

Тема игровых площадок не сходит с повестки дня уже много лет. Люди по-прежнему жалуются на неудовлетворительное состояние дворов жилых многоэтажек, где мест для игр детей либо вовсе нет, либо давно пришли в негодность те же горки и качели.

От населения можно услышать массу мнений на сей счет. Одно из них касается качества выполненных работ. Нередко подрядчики, стремясь сэкономить время и деньги, попросту не доводят дело до ума. Где-то плохо проложат асфальт, где-то недостаточно зальют бетон или плохо приклеят искусственное покрытие площадки, а где-то как попало установят некачественно выполненные карусели и конструкции спортивного и игрового назначения.

Но даже там, где люди остаются довольны работой строителей, находятся те, кто начинает портить и ломать общественное имущество.

Неоднократно в социальных сетях жители Тараза писали, что видели, как на детских каруселях, в песочницах или беседках сидят взрослые, причем явно нетрезвые. Громко разговаривают, курят, сквернословят и распивают спиртные напитки. Эту картину в основном можно увидеть в мик­рорайонах вечером или ночью.

Недавно в микрорайоне «Самал» мне лично удалось застать тех, кто портит игровые площадки. Ими оказались… сами же дети. Как выяснилось позже, они пришли из другого двора, где нет мест для игр. Довелось видеть лично, как двое ребят на площадке принялись со смехом чем-то друг в друга бросать. Присмотревшись внимательнее, понял: в их руках... куски искусст­венного покрытия, которое они по ходу забавы отрывали от асфальта. Пришлось вмешаться и повысить голос, так как на простое замечание они не отреагировали.

Больше всего в этом инциденте возмущает тот факт, что наблюдавшие за происходившим мужчины, стоявшие во дворе, не сказали подросткам ни слова. А могли бы их и одернуть... Недаром говорят: «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на Земле».

Но если со школьниками еще можно как-то совладать, прогнав их с площадки, то на взрос­лых зачастую управы нет. Порой даже участковые не могут помочь...

– Эту площадку сдали в экс­плуатацию только в прошлом году, а уже сломаны качели, – говорит работник КСК «Эльбрус» Бауыржан Даиров. – Мы с супругой еженедельно убираем здесь и заметили, что с каждым разом состояние детской игровой зоны ухудшается. Правда, тех, кто ломает построенное, к сожалению, мы не видели, скорее всего, потому что выходим на работу по утрам, а дети с родителями бывают здесь преиму­щественно днем и вечером.

В последнее время вместе с обычным мусором попадались и куски напольного покрытия. Под качелями его стирают ногами, а в других местах не должно быть дыр. Само оно просто так не оторвется, приклеено прочно, такое впечатление, что его специально отдирают от асфальтобетонного основания площадки. Не понимаю таких людей: то ли они не ценят комфорта и уюта во дворе, то ли завидуют и злятся, что у них такого нет? Не могу понять и взрослых, которые не делают замечаний подросткам, когда те портят площадку. С другой стороны, нынешние дети не слышат, что им говорят.

– Иногда на площадках веселятся пьяные взрослые, – присое­диняется к разговору супруга Бауыржана Гульжан Турлыбекова. – После них здесь вообще погром. Порой молодежь приходит, оставляет после себя кучу мусора. Наш труд никто не уважает. Порой подметешь, а уже к вечеру или на следующее утро все повторяется. Что касается качелей, то под весом маленьких детей они вряд ли погнутся или сломаются. Но вот под теми, на кого они вовсе не рассчитаны, вполне могут не выдержать.

Местная жительница Надеж­да Пак считает, что чувство бережливости и заботы, причем не только по отношению к общественному имуществу, но и к природе, домашним животным, младшим по возрасту необходимо прививать в семье, и это упущение в первую очередь родителей. Воспитанием детей важно заниматься постоянно и своевременно, считает женщина.

В свою очередь педагог, находящийся на заслуженном отдыхе, Шария Иемберди говорит о важности подключения к этому вопросу ювенальной полиции и участковых инспекторов. Ведь на некоторых действует только страх быть наказанным. При этом необходимо больше использовать современные технологии видеонаблюдения.

По мнению пенсионерки, здесь не обойтись без ежедневного мониторинга записей с видеокамер, привлечения к материальной ответственности родителей юных нарушителей, а также постановки подростков на учет в правоохранительных органах с последующим отражением этой стороны их психологической характеристики на будущей профессиональной карье­ре. Возможно, в таком случае в их семьях будут относиться к своим обязанностям ответственнее, а сами дети начнут поступать более обдуманно.

Что же касается позиции местных властей, то она схожа с реакцией тех мужчин в микрорайо­не «Самал», что молчаливо и безучастно наблюдали за не по-детски расшалившимися подростками... Во всяком случае я обращался в акимат города с вопросами о том, что намерены предпринять местные власти для противодействия юным и взрослым вандалам и дебоширам, как защитить уже благоуст­роенные дворы и новые игровые площадки, но, к сожалению, ответа так и не дождался.