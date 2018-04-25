​Шанхайский дух партнерства

Елена Иванова

Министры иностранных дел Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана в ходе заседания в Пекине обсудили задачи дальнейшей деятельности ШОС в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также рассмотрели проекты Циндаоской декларации и ряда других решений по текущей дея­тельности организации. Состоялся обстоятельный обмен мнения­ми по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на Саммите ШОС в июне 2017 года в Астане.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат ­Абдрахманов в своем выступлении отметил актуальность воп­роса обеспечения продовольственной безопасности, развития автомобильных и железных дорог с учетом разветвленной системы транспортных маршрутов государств – членов ШОС. Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за всемерное подключение Делового совета и Межбанковского объединения организации к более широкому сотрудничеству с механизмами министерских совещаний и рабочих групп, а также предложил провести инвентаризацию принятых документов в торгово-экономической сфере и обеспечить их дальнейшую реализацию.

Накануне заседания состоялась встреча глав делегаций с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который отметил, что китайская сторона рассматривает содейст­вие развитию ШОС как один из приоритетов внешней политики страны и готова совместно с другими государствами-членами обеспечивать безопасность и стабильность в регионе, углуб­лять сотрудничество в рамках программы «Пояса и пути», расширять гуманитарные обмены.

В целом главы внешнеполитических ведомств констатировали, что ШОС, опираясь на «шанхайский дух», уже утвердилась в качестве авторитетной международной организации нового типа и влиятельного участника системы международных отношений. 

