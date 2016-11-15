​Шанхайский вектор

Ректор КазНУ Галым Мутанов ознакомил гостей с достижениями вуза и ходом его трансформации в исследовательский университет мирового уровня. Он подчеркнул, что вуз активно развивает парт­нерство с ведущими университетами Китая, так как расширение международного сотрудничества, интеграция в глобальное научно-образовательное пространство – одно из стратегических направлений работы.

Ректор напомнил, что КазНУ – член Консорциума сети университетов Шелкового пути – The Silk-road Universities Network (SUN). Также казахстанский вуз входит в Консорциум Сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС) и является его головным вузом по направлениям «экология», «нанотехнологии» и «регионоведение».

Гости осмотрели музей КазНУ и высоко оценили богатую историю ведущего вуза Казахстана. Лиу Сиахонг в свою очередь провела презентацию Шанхайского университета. Здесь готовят специалис­тов по таким профилям, как юридическая наука, политология, экономика, управление и другие. Шанхайский университет – базовый вуз Китая по разработке нормативно-правовой базы для реализации проекта «Один пояс – один путь». В университете, где обучаются 12 тыс. человек, действует международный центр по подготовке иностранных студентов. Китайская делегация выразила готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе по академическому обмену, проведению совместных научных исследований. Разговор шел и об открытии в Шанхайском университете отделения казахского языка. Стороны договорились в ближайшее время встретиться вновь и подписать меморандум о сотрудничестве.