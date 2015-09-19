Шанс для конкуренции

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Канат ТАПАЕВ, директор ТОО «НовоАльджанский мелькомбинат», Актобе
Конечно, в краткосрочной перспективе пока еще ощущается временная неопределенность на рынке: многие выжидают, происходит дефицит тенговой ликвидности. Но в долгосрочном плане принятые решения Правительством и Нацбанком имеют свои плюсы: мы намереваемся выйти на те экспортные ниши, на которые до этого попасть не представлялось возможным. Для нас открывается российский рынок. С вводом новой ветки на Иран – туда тоже проявляем интерес, изучаем кавказский рынок. Словом, появляются широкие перспективы. А для этого нам надо еще больше уделять внимание качеству продукции, поскольку нынешний потребительский рынок уже не сравнить с тем, что был в 90-е, когда брали все, что есть. Сейчас выбирают, обращают внимание особо на ассортимент и бренд товаропроизводителя. Поэтому в планах и дальше наращивать производство, модернизировать его и создать целый кластер по выпуску собственных продовольственных товаров из муки.
Вот запустили новую фабрику по выпуску макаронных изделий самых разных видов. Следующая программа развития – комбинат по производству круп. В ближайшие 2–3 года будем пробовать свои силы в этом направлении и постараемся увеличить ассортимент продукции зерновой отрасли. Уверен, что по качественным характеристикам мы сможем этого добиться. Новая денежно-кредитная политика нам на руку. Судите сами: при снижении курса тенге импорт­ная продукция дорожает, а цены на отечественную остались на прежнем уровне. Сейчас у государства есть хорошая программа – «Агробизнес-2020». Она тоже в помощь предпринимателям. Важно лишь упрос­тить систему получения кредитов, а также процесс рассмотрения проектов и стараться на местном уровне эти вопросы решать более оперативно.

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