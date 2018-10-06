​Шанс для молодых

Обеспечить население доступным жильем... Этому аспекту Послания Главы государства наверняка особо внимали те, кто пока только мечтает о собственной квартире.

В нынешнем году заработала программа «7–20–25» с условиями, которые мало где в мире встретишь. Первоначальный взнос – 20%, кредитная ставка – 7%. Если бы такие условия были 5 лет назад, когда наша молодая семья взяла ипотеку, нам покупка квартиры далась бы намного легче.

У меня есть знакомые, продавшие машину, залезшие в долги, лишь бы набрать сумму в 30–50% для первоначального взноса. Трудно, когда все семейные финансы уходят на погашение кредита, живешь от даты к дате. И мне понятны эмоции Президента, жестко указавшего на персональную ответственность акимов. Программа должна заработать, она дает шанс молодым, да и всем казахстанцам, решить спокойно, без напряга самую насущную проблему – жилищную.

У тех, кто только начинает работать, как правило, скромный достаток, это не секрет. Кроме того, в регионах уровень зарплат ниже столичного. Поэтому молодежь на ура восприняла требование Нурсултана Назарбаева перенять опыт Астаны по субсидированию первоначального взноса. На мой взгляд, Послание Главы государства очень актуаль­ное и конкретное.