Свежий выпуск
Шанс еще есть
Аскар Султан

Костанайский «Тобол» сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча действующих чемпионов Казахстана и Венгрии по футболу в рамках самого престижного клубного турнира Старого Света прошла в Костанае и завершилась со счетом 0:0.


Сразу же скажем, что соперник нам достался более чем именитый – 33 раза становился чемпионом своей страны, 24 раза завоевывал Кубок Венгрии и даже однажды в своей истории выиграл европейский турнир – Кубок ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы), обыграв в финале не кого-нибудь, а итальянский «Ювентус». У нашего клуба поменьше регалий: он двукратный чемпион республики, обладатель европейского Кубка Интертото 2007 года, Кубка Казахстана 2007-го и Суперкубка Казахстана 2021-го и 2022 годов.


Первый тайм в основном прошел под диктовку гостей, а отличиться они могли уже на второй минуте, но им не хватило везения. Самая большая угроза у ворот венгров за все 90 минут встречи возникла лишь на 14-й минуте, когда они могли пропустить гол, но в последний момент мяч отбил защитник. Зато на 20-й минуте «Ференцварош» ответил массированной атакой, когда два удара кряду отразил наш вратарь Александр Мокин, отбив вначале сложный удар с линии штрафной, а потом среагировав на добивание с пары метров.


Во втором тайме игра прошла уже в более спокойном рус­ле и закономерно закончилась ничьей. Ответная игра состоится 13 июля в Будапеште.


Главный тренер «Тобола», сербский специалист Милан Миланович так подвел итоги первого противостояния:


– Спасибо болельщикам за поддержку. Если говорить об игре, жалко, что мы сегодня не забили. Стартовые 20–25 минут первого тайма очень хорошо играли и второй тайм начали хорошо. В концовке тоже было пару моментов, в которых могли забивать. Я доволен, так как соперник сильный. В «Ференцвароше» много легионеров, и они хорошо играют. Это был только «первый тайм», а «второй» будет в Будапеште. Попробуем снова хорошо закрыть центр поля, а также лучше создавать опасные моменты. Надеюсь, мы проведем хороший анализ, чтобы подготовиться к следующей игре, – сказал он на пресс-конференции.


– Мы готовились к тяжелому матчу, и это то, что мы получили. Мы сделали все возможное на поле. Это была сбалансированная игра, шансы были и у нас, и у соперника. Возникли трудности, о которых я не хочу сейчас говорить, мы должны обсудить их между собой, – в свою очередь отметил главный тренер «Ференцвароша» – российский специалист Станислав Черчесов.


«Тобол», который сейчас входит в четверку лучших команд нашей Премьер-лиги, несмотря на статус соперника, все еще имеет шансы (правда, откровенно скажем, не очень высокие) на выход во второй круг. В случае успеха костанайцы (либо венгры) встретятся во втором отборочном раунде с победителем пары «Слован» (Словакия) – «Динамо» (Грузия). Кстати, в этой паре был зафиксирован почти сенсационный результат, ведь словаки на своем поле не смогли обыграть эту кавказскую команду, сыграв также вничью – 0:0.

Популярное

Все
Браво, Елена!
Дорога в облака
О полицейских буднях
Праздник в честь земляков
Пайзы времен Золотой Орды
Шанс еще есть
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Свежий выпуск
Победа ко Дню столицы
Свежий выпуск
Наши юниоры на кортах
Свежий выпуск
Переобучат и трудоустроят
Свежий выпуск
Смерть ребенка — высшая проблема

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]