Шанс еще есть

Костанайский «Тобол» сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.



Встреча действующих чемпионов Казахстана и Венгрии по футболу в рамках самого престижного клубного турнира Старого Света прошла в Костанае и завершилась со счетом 0:0.



Сразу же скажем, что соперник нам достался более чем именитый – 33 раза становился чемпионом своей страны, 24 раза завоевывал Кубок Венгрии и даже однажды в своей истории выиграл европейский турнир – Кубок ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы), обыграв в финале не кого-нибудь, а итальянский «Ювентус». У нашего клуба поменьше регалий: он двукратный чемпион республики, обладатель европейского Кубка Интертото 2007 года, Кубка Казахстана 2007-го и Суперкубка Казахстана 2021-го и 2022 годов.



Первый тайм в основном прошел под диктовку гостей, а отличиться они могли уже на второй минуте, но им не хватило везения. Самая большая угроза у ворот венгров за все 90 минут встречи возникла лишь на 14-й минуте, когда они могли пропустить гол, но в последний момент мяч отбил защитник. Зато на 20-й минуте «Ференцварош» ответил массированной атакой, когда два удара кряду отразил наш вратарь Александр Мокин, отбив вначале сложный удар с линии штрафной, а потом среагировав на добивание с пары метров.



Во втором тайме игра прошла уже в более спокойном рус­ле и закономерно закончилась ничьей. Ответная игра состоится 13 июля в Будапеште.



Главный тренер «Тобола», сербский специалист Милан Миланович так подвел итоги первого противостояния:



– Спасибо болельщикам за поддержку. Если говорить об игре, жалко, что мы сегодня не забили. Стартовые 20–25 минут первого тайма очень хорошо играли и второй тайм начали хорошо. В концовке тоже было пару моментов, в которых могли забивать. Я доволен, так как соперник сильный. В «Ференцвароше» много легионеров, и они хорошо играют. Это был только «первый тайм», а «второй» будет в Будапеште. Попробуем снова хорошо закрыть центр поля, а также лучше создавать опасные моменты. Надеюсь, мы проведем хороший анализ, чтобы подготовиться к следующей игре, – сказал он на пресс-конференции.



– Мы готовились к тяжелому матчу, и это то, что мы получили. Мы сделали все возможное на поле. Это была сбалансированная игра, шансы были и у нас, и у соперника. Возникли трудности, о которых я не хочу сейчас говорить, мы должны обсудить их между собой, – в свою очередь отметил главный тренер «Ференцвароша» – российский специалист Станислав Черчесов.



«Тобол», который сейчас входит в четверку лучших команд нашей Премьер-лиги, несмотря на статус соперника, все еще имеет шансы (правда, откровенно скажем, не очень высокие) на выход во второй круг. В случае успеха костанайцы (либо венгры) встретятся во втором отборочном раунде с победителем пары «Слован» (Словакия) – «Динамо» (Грузия). Кстати, в этой паре был зафиксирован почти сенсационный результат, ведь словаки на своем поле не смогли обыграть эту кавказскую команду, сыграв также вничью – 0:0.