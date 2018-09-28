​Шанс на лучшую жизнь

Жетысу – один из самых густонаселенных регионов страны, где проживают чуть более 2 млн человек (второе место после Туркестанской области). Ежегодно здесь растет рождаемость, фиксируется положительное сальдо миграции (прибывает больше людей, чем выбывает). Согласно статистическим данным, только за последние 9 лет численность населения выросла на 457 тыс. человек.

В связи с этим, несмотря на повсеместное открытие новых производств и создание рабочих мест, регион считается трудодефицитным. А проблема сокращения безработицы была и остается одной из актуальных задач для местных властей. И хотя ее уровень ниже среднереспубликанского показателя (4,7%, по респуб­лике – 4,9%), в количественном выражении это без малого 50 тыс. человек. Кроме того, в области насчитывается около 270 тыс. самозанятых граждан, которым нужна помощь в открытии собственного дела, обеспечении доступными займами.

Словом, новая госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», согласно которой осуществляется добровольное переселение граждан из южных регионов на север страны, оказалась как раз кстати для жителей Алматинской области.

Как сообщила заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Бахит Джаксыбаева, в рамках третьего направления программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» на север республики уже перебрались 80 семей. До конца текущего года планируется переселение еще 461 семьи.

Недавно в Жетысу побывала делегация госслужащих из Северо-­Казахстанской облас­ти. На межрегиональной ярмарке ­вакансий, проведенной для жи­телей Панфиловского и Кербулакского районов, гости подробно рассказали об условиях труда и жизни в селах СКО, наличии вакансий на предприятиях, а также о том, какие виды материальной помощи им будут оказаны в случае включения семей в программу переселения.

В ходе презентации сообщалось, что в Тайыншинском райо­не Северо-Казахстанской облас­ти проживают около 45 тыс. человек, в том числе 11 тыс. в райцентре – городе Тайынша. Район отличается удобным гео­графическим расположением: в течение получаса можно добрать­ся до Кокшетау или Бурабая. В 2016 году здесь открылся казах­станско-китайский завод по переработке масличных культур «Тайыншамай». Помимо этого имеются птицефабрика, элеватор, другие производственные объекты.

Как отметила заместитель акима Тайыншинского района по социальным вопросам Жанар Алданазарова, остро стоит вопрос дефицита кадров, имеется более тысячи предложений по трудо­устройству. Требуются квалифицированные инженеры, биотехнологи, бухгалтеры, ветеринары, а также представители рабочих профессий: механики, токари, слесари, электрики. Не хватает учителей, медицинских работников, есть вакансии для желающих устроиться на госслужбу.

По поручению акима облас­ти Кумара Аксакалова в селе Ильи­чевка строятся 14 жилых домов для переселенцев. Жилье можно приобрести в аренду с последую­щим выкупом. Субсидии на каждого члена семьи по квоте составят 84 179 тенге. Кроме того, детей всех мигрантов обеспечат местами в детских садах и школах.

По информации спикеров, за 3 года в рамках программы в Северо-Казахстанскую область переселены более 500 семей. В нынешнем году квота для Тайыншинского района составляет 48 семей. Около половины из этого числа уже переехали, еще несколько желающих поменять место жительства собирают необходимые документы для переезда.

Программа «Еңбек» привлекает жителей Семиречья не только возможностью трудоустроиться, получить подъемные, жилье. Она дает шанс заняться предпринимательством в аграрной сфере, взяв в аренду земельный­ участок на льготных условиях.­ Как известно, в Жетысу каждая пядь земли – на вес золота: сот­ка оценивается в 5 тыс. долларов, ­соответственно, гектар – в 500 тыс. долларов. Это не по карману не только рядовым сельским труженикам, но и начинаю­щим предпринимателям.

Как сообщил руководитель отдела миграции управления занятости и социальных программ­ Алматинской области Жаркын Жаксыбеков, Северный Казах­стан принял 23 семьи, или 93 человека, из Жетысу. Один из первопроходцев, Ермек Мамеков, вместе с супругой и тремя детьми обосновался в селе Ломоносовка района им. Габита Мусрепова. Мужчина получил постоянную работу в местном ТОО «Агро-Есiл», которое занимается выращиванием зерновых и масличных сельхозкультур, а также животноводством.

Это довольно крупное аграрное предприятие, основанное в 2002 году на месте бывшего целинного совхоза «Ломоносовский». Оно объединяет 7 крес­тьянских хозяйств, пекарню и другие вспомогательные производства. Ежегодно аграрии засевают около 15 тыс. га полей, создан племенной репродуктор, построены 2 животноводческие базы на 510 голов КРС.

В прошлом году здесь начали выращивать картофель, установили оросительную систему, строят овощехранилище. В поселке с населением около тысячи человек работают школа, больница, проведен водопровод. Все дома подключены к системе центрального отопления, что немаловажно для теплолюбивых южан.

В далеком уже 1954 году сюда на освоение залежных и целинных земель приехали несколько комсомольских бригад из Украины. А сегодня славные традиции основателей передового совхоза продолжают семиреченец Ермек Мамеков и жители других южных областей Казахстана, решившие попытать счастья за тысячи километров от родных краев.