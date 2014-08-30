Шанс вернуть капиталы в оборот Экономика 649 Алевтина ДОНСКИХ

Этот ориентир озвучил на пресс-брифинге в Алматы заместитель председателя НБ РК Куат Кожахметов.



– Со следующей недели мы готовы начать процесс легализации, – подчеркнул банкир, напомнив, что легализация имущества и капитала в соответствии с законодательством стартует 1 сентября и завершится 31 декабря 2015 года.



– Соответствующие пакеты документов и нормативно-правовых актов подготовлены, рабочая группа будет работать и в Национальном банке, – отметил он. – Мы будем мониторить процесс, вести статистику. Вся необходимая для граждан информация также размещена на странице НБ РК. Также там помещено более 50 наиболее часто задаваемых вопросов и ответов на них, поступивших как от банков, так и от физических лиц. Эти пояснения Нацбанк будет давать постоянно по мере поступления вопросов.



В целом банковскому сектору предстоит большой объем работы. Будут работать горячие линии, колл-центры. Банкир также напомнил, что в истории независимого Казахстана это третья по счету легализация. Первая была проведена в 2001 году, тогда уложились в один месяц, и было легализовано 480 млн. долларов. Вторая легализация шла в 2006–2007 годах, и этот процесс занял 13 месяцев. Сумма легализованного имущества оценивалась в 6,8 млрд. долларов. Нынешняя, предполагающая легализацию как имущества, так и капиталов, будет еще более продолжительна и отличается от предыдущих расширенным набором инструментов.



Куат Кожахметов также напомнил, что граждане, принявшие участие в легализации, могут хранить деньги на счетах в течение пяти лет, при этом не предусматривается десятипроцентный сбор с легализации. Если средства выше суммы гарантирования, то их можно разместить в разных банках. Также можно эти средства диверсифицировать и разместить в различные активы, предусмотренные законодательством: в ценные бумаги национальных холдингов и компаний, в акции IPO, в объекты приватизации и активы АО "ФНБ "Самрук-Казына".



То есть предоставлен широкий инструментарий, и каждый кандидат на легализацию может принять любое собственное инвестиционное решение, считают в НБ РК. Куат Кожахметов еще раз подчеркнул актуальность проводимой легализации, напомнив, что это, может быть, выгодно и экономике, которой для роста нужны дополнительные инвестиции, и самим гражданам. Хотя бы потому, что на многих внешних рынках и во многих странах не очень хорошая ситуация. Поэтому будет правильно и выгодно привести деньги в Казахстан. – Так что у нас очень позитивные ожидания, – оптимистично подчеркнул банкир.

